Зупинятися не планує: Путін анонсував створення "санітарної зони" в Україні (відео)

Глава Кремля заявив, що під час нового президентського терміну не перестане "зміцнювати збройні сили РФ і обороноздатність країни", щоб досягти цілей повномасштабного вторгнення в Україну.

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу у своєму виборчому штабі 17 березня заявив, що продовжить війну і створить на територіях України так звану "санітарну зону". Про це пише інформагентство "РИА Новости".

Диктатор також акцентував увагу на тому, що Росія "змушена буде в якийсь момент", коли вважатиме за необхідне, створити "санітарну зону".

"Створити санітарну зону на сьогоднішніх територіях України, підпорядкованих київському режиму, зону безпеки, яку буде складно подолати засобам ураження, насамперед іноземного виробництва", — цинічно заявив Путін.

Він підкреслив, що не перестане "зміцнювати збройні сили РФ і обороноздатність країни", щоб досягти цілей "спеціальної воєнної операції".

"Ми змушені в прямому сенсі слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", — цинічно заявив він, маючи на увазі напад на Україну.

Путін провів історичні паралелі між РДК і армією Власова і заявив, що з 1,5 тисячі осіб втрати РДК нібито становили приблизно 800 бійців. Він зауважив, що хоча в Росії немає смертної кари, але до "зрадників" із добровольчих формувань "ми будемо ставитися як у зоні бойових дій".

Він також заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії.

Фокус писав про те, як проходили вибори президента РФ у самій Росії, за кордоном, де зараз перебуває більшість опозиційно налаштованих громадян, і на тимчасово окупованих територіях. Були ряджені, акції на честь Навального і голосування в присутності озброєних військових із закритими обличчями.