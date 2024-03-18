Повна вигадка: Трамп розповів фейкову історію про розмову із Зеленським, — CNN

Перед своїми прихильниками колишній лідер Білого дому розповів про публікацію "запису" телефонної розмови з українським президентом. Журналісти зазначають, що американська сторона ніколи не записує дзвінки з іноземними лідерами. Діалог може фіксуватися в письмовій формі за допомогою програмного забезпечення та чиновників, які його прослуховують.

Експрезидент США Дональд Трамп у суботу, 16 березня, розповів на передвиборчому мітингу в Огайо повністю вигадану історію про те, як він перехитрив опонентів-демократів і опублікував розмову з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році. Про це пише CNN.

Як розповідає видання, Трамп нібито дозволив демократам дедалі "дикіші заяви" про ту телефонну розмову, що стала ключовим фактором у першому імпічменті Трампа, а "потім ми опублікували запис". Він розповів, що член Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі тоді нібито страшенно розсердилася, що її начебто "підставили і все вигадали".

"Давайте просто прикинемося, що він це зробив, і продовжимо йти вперед. Після того, як вони вигадали цю історію, а потім прослухали запис, вони померли. Вони не знали, що телефонна розмова була записана на плівку. Це був гарний випадок запису телефонної розмови. І їх записали на плівку, і їх спіймали", — Трамп продовжив розповідати фейкову історію.

CNN наводить факти

Неправдива історія, яку Трамп презентував на нинішньому передвиборчому мітингу, виявилася в його вустах драматичнішою версією неправдивих історій, які він розповів понад чотири роки тому і які на той час було перевірено CNN.

Видання, ґрунтуючись на фактах, доводить, що історія Трампа — повна вигадка. Жодного запису його розмови із Зеленським так і не було опубліковано, а Пелосі не могла розсердитися на своїх союзників після прослуховування запису розмови, тому що вона ніколи не чула запису розмови. Фактично, як стверджує CNN, через майже п'ять років після дзвінка в липні 2019 року, у США не збереглося жодних відомих записів розмови. Те, що Білий дім Трампа фактично опублікував у вересні 2019 року, було чорновою письмовою стенограмою розмови, яка швидше підтверджувала, а не суперечила основним висловлюванням урядового інформатора про те, що сказав Трамп. Представник Пелосі Аарон Беннетт заявив у неділю, 17 березня, що історія Трампа є "нісенітницею, позбавленою фактів".

"Телефонні розмови президента з іноземними лідерами зазвичай не записуються американською стороною. Натомість вони неточно фіксуються в письмовій формі за допомогою програмного забезпечення та американських чиновників, які їх прослуховують", — зазначає CNN.

Підполковник армії у відставці Александер Віндман, який був одним із чиновників, що слухали розмову Трампа із Зеленським, будучи на той час головним експертом з України в Раді національної безпеки Білого дому, і який пізніше став важливим свідком у справі про імпічмент, повідомив CNN у текстовому повідомленні в неділю, 17 березня, що "немає запису цієї розмови".

"Він (Трамп. — Ред.) бреше", — наголосив Віндман.

Передісторія

Колишній очільник США з кінця 2019 року намагається переписати реальність телефонної розмови із Зеленським, в якій після того, як Зеленський говорив про бажання України купувати зброю у США, Трамп підштовхував його до розслідування щодо Джо Байдена, який тоді був потенційним опонентом Трампа від Демократичної партії у США.

У попередніх висловлюваннях Трамп стверджував, що він здобув перемогу над представником Демократичної партії Адамом Шиффом із Каліфорнії, який займався імпічментом Трампа, опублікувавши приблизну стенограму розмови із Зеленським після того, як Шифф невірно перефразував слова Трампа. Він заявив, що Шифф ніколи б не зробив своїх коментарів, якби знав, що Трамп опублікує чорнову стенограму.

Але це твердження Трампа також ніколи не мало жодного сенсу — тому що насправді він опублікував приблизну стенограму до того, як Шифф представив свою нібито перебільшену інтерпретацію на слуханнях у Конгресі.

У версіях цієї історії 2019 року Трамп стверджував, що Пелосі була стривожена своїми союзниками після того, як прочитала чорнову стенограму, а не після того, як прослухала "запис". Але навіть для цього твердження не було жодних підстав; після того, як чорнову стенограму опублікували, Пелосі виступила з різкою заявою, звинувативши Трампа в "беззаконні" і спробі "струсити інші країни в інтересах своєї кампанії". У 2019 році представник Пелосі повідомив CNN, що розповідь Трампа про її ймовірні думки була "повною вигадкою".

Розмова із Зеленським та імпічмент Трампа

19 грудня 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти тодішнього президента США Дональда Трампа в межах процедури імпічменту.

Тодішня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Трампа після публікації стенограми його розмови з Володимиром Зеленським. Під час цього діалогу Трамп натякав на необхідність розслідування справи сина його опонента Джо Байдена в Україні.

Крім того, американські ЗМІ повідомили, що Трамп використовував віцепрезидента Майка Пенса для тиску на Зеленського.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 13 березня сказав, що перед виборами президента США 2020 року Дональд Трамп дорікав йому в симпатіях до Байдена. В одній із бесід, як каже Путін, Трамп запитав його: "Хочеш, щоб переміг "сплячий Джо"?"

Губернатор Флориди Рон Десантіс раніше заявив про вихід із президентських перегонів у США заради підтримки Дональда Трампа. Спонсори Десантіса говорили, що гроші для продовження розкрутки кандидата закінчилися.