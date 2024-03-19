Через законопроєкт про "заборону УПЦ": адвокат зі США погрожує депутатам Ради, — BBC

За інформацією нардепів, діяльність американської компанії, яка погрожує українському парламенту санкціями, фінансує бізнесмен Вадим Новинський. Своєю чергою голова цієї фірми минулого року записав спільне інтерв'ю з Такером Карлсоном.

Депутати Верховної Ради заявили, що отримали лист із погрозами санкціями від американської юридичної фірми Amsterdam & Partners LLP через розгляд у парламенті законопроєкту, що відкриває шлях до заборони Української православної церкви (УПЦ). Про це пише BBC.

Йдеться про законопроєкт № 8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій".

За даними журналістів, керівник згаданої фірми адвокат Роберт Р. Амстердам погрожує нардепам американськими та міжнародними санкціями, а також судовими справами в разі, якщо вони проголосують за законопроєкт. За його словами, цей закон нібито "демонструє відверту зневагу до міжнародно визнаних стандартів прав людини".

Як зазначають журналісти, глава Amsterdam & Partners LLP наприкінці лютого відвідував Україну. Під час візиту він зустрічався з представниками духовенства і політиками, після чого заявив, що "задокументував численні випадки переслідувань [священників] і неправдивих заяв [щодо них]".

У виданні також вказали на те, що в жовтні 2023 року Роберт Р. Амстердам робив спільне інтерв'ю з американським журналістом Такером Карлсоном, у якому, за словами журналістів, транслювалися схожі на фейки наративи про релігійну ситуацію в Україні.

У комітеті Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики також стверджують, що діяльність юридичної компанії, яка загрожує парламенту санкціями, фінансує бізнесмен Вадим Новинський.

"Є лобіст. Він отримує 1400 доларів на годину. Згідно з цими публічними звітами, платником є Вадим Новинський... Ці люди одночасно лобіюють і виключення Новинського із санкцій, і інтереси Української православної церкви", — зазначив представник комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Мар'ян Заблоцький.

Нагадаємо, 12 березня співробітники Служби безпеки України (СБУ) повідомили, що затримали групу осіб, яких підозрюють в активній співпраці з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії та з російськими пропагандистськими медіа, що діяла під прикриттям УПЦ.

Раніше, 9 лютого, в СБУ повідомили, що клірика УПЦ (МП) підозрюють у влаштуванні провокацій під час повернення Києво-Печерської лаври під контроль української держави. Під час обшуку в нього знайшли сім-карти для телефонів і листування з проросійським діячем.