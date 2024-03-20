Трамп після виборів може "подарувати" Путіну перемогу в Україні, — аналітик

За словами Мартіна Вулфа, кандидат у президенти США бажає забезпечити провал свого опонента Джо Байдена, тому блокує виділення військової допомоги для Києва. Це грає на руку Кремлю.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його поплічники мають намір "подарувати" Володимиру Путіну незаслужену перемогу у війні. Про це заявив аналітик Мартін Вулф для The Financial Times.

За його словами, поки що американський політик є лише кандидатом на посаду глави держави, але вже в листопаді все може змінитися. Якщо його оберуть на другий термін, тоді Володимир Путін з його рук може "отримати перемогу над Україною".

Річ у тім, що ще в серпні 2023 року адміністрація Джо Байдена закликала Конгрес виділити гроші для України, на допомогу в разі стихійних лих і на посилення контролю над південним кордоном. Дональд Трамп виступив проти цього і один із мотивів у тому, щоб забезпечити провал нинішнього американського лідера, каже аналітик.

Республіканці спочатку не змогли ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, Тайваню, Ізраїлю та цивільному населенню Гази, але згодом це все ж таки сталося. Далі потрібно пройти Палату представників, де він уже кілька місяців обговорюється.

"Це тому, що пудель Трампа, спікер Майк Джонсон, відмовляється ставити цей законопроєкт на голосування, знаючи, що його ухвалять, і побоюючись, схоже, що Трамп покарає його, спробувавши запобігти його переобранню в Палату представників у листопаді. Як і більшість сильних світу цього, Трамп понад усе цінує лояльність", — ідеться в матеріалі.

Водночас Україна на фронті продовжує боротьбу, хоч і дається це вкрай складно, адже Росія перевершує Київ за чисельністю військ і кількістю озброєння, як зазначається. Незважаючи на це, ЗСУ неодноразово показували успіхи, використовуючи мінімальні витрати Заходу, адже солдатам НАТО навіть необов'язково їхати воювати.

Зараз же, як продовжує аналітик, Дональд Трамп разом зі своїми поплічниками має намір "подарувати" Володимиру Путіну перемогу в Україні, на яку він абсолютно не заслужив.

"Ми знаємо зі злочинів Росії в окупованих регіонах, які жахи вони заподіють, якщо здобудуть перемогу. Але на карту поставлено навіть щось більше. Якщо США зараз відмовляться від України, вони похитнуть її союзи дощенту. Як Трампу вдалося здійснювати такий контроль над своєю партією? Відповідь полягає в тому, що більша частина республіканців лояльна особисто йому. Республіканці — це секта", — каже Мартін Вулф.

Відповідно, на думку аналітика, це найважливіші вибори в історії США з 1932 року, коли на посаду глави держави обрали Франкліна Делано Рузвельта.

Щодо тривалості війни, то вона може бути довгою і на виснаження, перш ніж росіяни зрозуміють, що вони не зможуть стерти Україну зі світової карти.

"Роль західних союзників полягає тільки в постачанні грошей і зброї. Це не повинно виходити за рамки їхніх можливостей або волі. Залишити Україну зараз, у час великої потреби, означало б продемонструвати катастрофічну слабкість Заходу в момент потенційного успіху: Росія зраділа б, а західний альянс завалиться. Багато хто дійшов би висновку, що США перебувають у незворотному занепаді. Для США і всього світу це дійсно вирішальний момент", — підсумував Мартін Вулф.

Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що Дональд Трамп сподівається, що Росії не вдасться поглинути Україну, про що він заявляв в одному з інтерв'ю. За словами колишнього американського президента, Володимир Путін не почав би повномасштабного вторгнення, якби США мали "справжнього лідера". Окремо Дональд Трамп двічі ухилився від запитань щодо надання Україні нової допомоги.