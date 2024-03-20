Дмитро Кулеба відвідає Індію: що відомо про основну мету поїздки

За даними журналістів, український дипломат хоче переконати місцеву владу підтримати Україну у протистоянні з Росією.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба має намір в кінці поточного місяці відвідати Індію. Про це йде мова у матеріалі Bloomberg.

За даними джерела видання, у Кулеби відбудеться зустріч з главою індійського зовнішньополітичного відомства Субраманьямом Джайшанкаром, з яким він мав телефонну розмову у січні.

Тоді український міністр закордонних справ розповів своєму співрозмовнику, що Росія вдалася до ескалації ракетного терору та інтенсивних обстрілів України на початку 2024 року. Ще однією темою обговорення двох дипломатів стала подальша співпраця стосовно запропонованої президентом України Володимиром Зеленським формули миру. До того ж, Кулеба оприлюднив бачення Києва щодо Глобального саміту миру на рівні лідерів, для участі у якому українська сторона запросила лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Варто зазначити, що візит Дмитра Кулеби до Індії став підставою для серйозного інтересу, тому що мова йде про перший візит високопоставленого представника уряду України до цієї азіатської країни від початку російського повномасштабного вторгнення. Цікаво, що війна стала предметом уваги індійських медіа після публікації місцевого видання The Hindu матеріалу, згідно з яким декількох індійців ошукали шахрайські агентства з працевлаштування для роботи помічниками військ РФ на фронті бойових дій з Україною.

Минулого тижня Індія, разом з Росією, Францією, Сполученими Штатами та Великою Британією взяла участь в успішному випробуванні власної ракети зі здатністю нести кілька боєголовок на відстань до 5 тис. км. При цьому у Федерації американських вчених назвали космічний проєкт Індії "тривожним знаком" через високу оцінку запуску Agni-V з боку Нарендра Моді, який має намір залишитися на посаді на третій рік.

Зазначимо, що 29 січня стало відомо про обговорення між Індією та Росією планів щодо спільного виробництва зброї проти війни в Україні. При цьому глава індійського уряду Нарендра Моді займає нейтральну позицію щодо повномасштабного вторгнення РФ на українську територію.

Також 14 листопада минулого року Росія підписала контракт на виробництво переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" в Індії. Станом на зараз ця країна залишається найбільшим експортером зброї до РФ.