Ліцензія видана: Індія розгорне виробницто російського ПЗРК "Ігла-С"

Вироблятиме російські ПЗРК в Індії неназвана приватна компанія. "Ігла-С" – це модернізація радянської "Ігли".

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Росія підписала контракт на виробництво переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" в Індії. Про це повідомляє ТАСС.

Джерела державного видання серед експортного середовища повідомили, що виробництво на території Індії розгорне приватна компанія.

"Ми вже підписали відповідний документ і зараз спільно з індійською приватною компанією організовуємо виробництво ПЗРК "Ігла-С" в Індії", — заявив голова державного експортера озброєнь "Рособоронекспорт" Олександр Міхєєв.

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Індія наразі є найбільшим у світі імпортером зброї, а РФ залишається важливим й найбільшим постачальником для країни. Навіть попри повномасштабну війну проти України Індія досі є покупцем російських озброєнь. За даними SIRPI, у період з 2018 по 2022 роки на РФ припадає 45% імпорту зброї в Індію, далі йде Франція — 29% й США — 11%.

Наразі публічно не розголошується, які самі компанії з Індії будуть розгортати виробництво ПЗРК "Ігла-С". Також не озвучені приблизні терміни початку робіт.

ПЗРК "Ігла-С"

"Ігла-С" — це російська модернізація радянського ПЗРК "Ігла". В межах робіт була збільшена маса бойової частини, а також зʼявилась можливість збивати БПЛА й крилаті ракети з вірогідністю 0,8-0,9. Його прийнято на озброєння РФ у 2022 році.

Нагадаємо, 14 листопада Saab повідомив, що гранатомети Saab почнуть будувати в Індії. Це стане першим закордонним виробництвом.

29 червня українській військовий збив російський штурмовик Су-25 із ПРЗК "Ігла".