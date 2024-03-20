Особливі відносини з РФ: Кулеба пояснив, як Китай може допомогти з припиненням війни

Очільник профільного міністерства підкреслив, що Україна продовжує двосторонні контакти напередодні проведення Мирного форуму у Швейцарії.

Китай має потенціал зіграти важливу роль у врегулюванні конфлікту завдяки своїм спеціальним зв'язкам із Москвою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню La Stampa.

Напередодні точного визначення дати проведення Мирного форуму в Швейцарії, триває активна взаємодія між сторонами для обговорення деталей та організаційних моментів.

"Наприклад, із Китаєм, який може зіграти ключову роль у припиненні війни через свої особливі відносини з Росією", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що в травні російський лідер Володимир Путін має намір вирушити до Китаю, де відбудуться його переговори з Сі Цзіньпіном. Таким чином, це може стати першим закордонним візитом глави Кремля з моменту його переобрання президентом на черговий термін.

А раніше видання Politico писало, що Китай бойкотуватиме мирні переговори, якщо до участі в них не запросять Росію.

Також Пекін назвав несправедливою критику за допомогу Росії. За словами китайського дипломата Ван Шитіна, Пекін нібито не передає озброєння сторонам "конфлікту". Він заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін провів кілька розмов телефоном із президентами Росії, Володимиром Путіним, та України, Володимиром Зеленським.