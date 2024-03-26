Суд у Москві заочно заарештував голову СБУ Малюка за "тероризм"

За інформацією російських медіа, приводом для справи проти очільника Служби безпеки міг стати вибух вантажівки на Кримському мості у жовтні 2022 року. Василя Малюка також оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Басманний суд Москви заочно заарештував голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка за звинуваченням у справі про "тероризм". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на коментар у суді.

"Задоволено клопотання слідчих органів про обрання запобіжного заходу щодо Малюка В. В., обвинуваченого за п. "б" ч. 3 ст. 205 КК РФ (терористичний акт)", — сказали журналістам в суді.

У виданні додають, що термін арешту Малюка обчислюється з моменту його екстрадиції на територію Російської Федерації чи з його затримання в Росії. Як уточнили журналістам у суді, арешт не пов'язаний із справою про теракт у "Крокус сіті холі" 22 березня.

За інформацією "Коммерсантъ", приводом для справи проти глави СБУ міг стати вибух вантажівки на Кримському мості у жовтні 2022 року. Малюка також оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Цього ж дня Басманний суд Москви заочно заарештував громадянина Грузії Александра Інасарідзе за звинуваченням у скоєнні теракту на Кримському мосту.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував нові операції проти росіян, зазначивши, що вони завдаватимуть ворогові дедалі більшої шкоди. Він також розповів про внесок СБУ в перемогу, а зокрема, про ураження Кримського мосту.

Також раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз Україна очікує від СБУ на ще більшу результативність. Також він заявив, що кораблям РФ уже не місце в західній частині Чорного моря та поблизу Криму, але хай вони втратять можливість оперувати й на сході Чорноморської акваторії.