15 років за привласнення держфункцій: законопроєкт Безуглої й Третьякової відкликали з Ради

На думку нардепок від фракції "Слуга народу", норми у пропонованому законопроєкті мають поширюватися навіть на представлення України за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції тощо.

Тиждень тому, 20 березня, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності отримав на розгляд законопроєкт, який був ініційований двома нардепками від фракції "Слуга народу" і зареєстрований за №11104. Картку законопроєкту розміщено на вебпорталі парламенту.

Однак ініціатива Мар’яни Безуглої і Галини Третьякової відразу збурила громадськість, через що авторки документа були змушені відкликати його на доопрацювання, про що Третьякова повідомила у власному Facebook.

Суть законопроєкту

Законопроєкт пропонував внесення змін до Кримінального кодексу України стосовно встановлення кримінальної відповідальності за привласнення державних функцій, що, на думку обох парламентарок, мав стати українською альтернативою "Акту Логана" — чинного й досі федерального закону США, ухваленого у 1799 році.

У документі пропонується притягувати до кримінальної відповідальності та позбавляти волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна у разі, якщо громадянин України привласнив державні функції, зокрема представив Україну на:

міжнародних заходах;

перед уповноваженими особами;

агентами іноземних держав;

представниками міжнародних організацій.

Крім того, норми у пропонованому законопроєкті стосуються представлення України за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень і погоджень у визначеному законом порядку.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, нардепки запропонували карати позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Реакція громадськості

Правозахисниця Олександра Матвійчук заявила у власному Facebook, що цим документом влада прагне регулювати діяльність людей, які "адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародній арені".

"Спочатку віддячили волонтерам за "привласнення державних функцій" та затикання дірок, де уповноважені органи не давали ради, і запровадили безумне регулювання волонтерської роботи. Потім ввели державний контроль за громадськими організаціями, які займаються реформами на національному та місцевому рівнях, і ухвалили закон про лобіювання, який в країнах ЄС побудований як механізм прозорості, а не контролю. А тепер на черзі люди, які адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародній арені "без повноважень та погоджень", — написала Матвійчук.

Нардеп Віталій Безгін також написав у Facebook, що є дикістю забороняти громадянам України представляти Україну на міжнародних заходах, ще й погрожувати позбавленням волі за це.

"Нам потрібна здорова консолідація всіх гілок влади та громадянського суспільства на міжнародній арені, щоб чинити гідний дипломатичний опір агресору! One voice policy досягається не шляхом заборон!" — підкреслив парламентарій та закликав авторів відкликати проєкт закону.

Законодавчу ініціативу Безуглої й Третьякової помітили навіть в ЄС. Так, депутатка Європарламенту від Німеччини Віола фон Крамон написала, що вона сподівалась мати в Україні справу з більш дорослими колегами. І наголосила, що такі ініціативи не дуже допоможуть, "якщо ви починаєте законодавчо відверто дискредитувати та обмежувати роботу громадських організацій в Україні".

Коментарі Безуглої і Третьякової

Обидві нардепки прокоментували появу законопроєкту №11104 на сторінках Facebook.

Зокрема, Галина Третьякова пояснила, що вказаний документ кореспондується із законопроєктом №11103 про "спеціальні місії", авторами якого є ті самі особи, тобто Безугла і Третьякова. Вона нагадала, що Україна підписала "Конвенцію про спеціальні місії" та має в Конституції статтю 13. Згідно з цими документами, представляти державу за кордоном мають право лише президент, прем'єр-міністр і очільник МЗС.

Мар'яна Безугла, зі свого боку, посилається на аналогічні закони в США. Зокрема, наводить приклад вже згаданого "Закону Логана". Цей закон ухвалили в США після того, як сенатор Логан самовільно розв'язував деякі політичні питання у Франції. Після цього його застосовували п'ять разів за всю історію. Ще один аргумент стосується діяльності забороненої партії ОПЗЖ, члени якої їздили до Москви.

Нагадаємо, Фокус писав, що народна депутатка від фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова збиралася зареєструвати два торгові знаки — "Неякісні діти" та "Якісні діти".

Крім того, Третьякова стала ініціатором законопроєкту, яким прагнула зобов'язати всі домогосподарства декларувати прибутки.

Своєю чергою Мар'яна Безугла відзначилася пропозицією щодо того, аби громадяни могли "відкупитись" від призову.