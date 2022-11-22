"Слуга народу" Галина Третьякова реєструє товарний знак "Неякісні діти" (фото)

Історія про дітей "дуже низької якості" з'явилася у травні 2020 року, коли нардепка критикувала українців, які народжують заради отримання грошей від держави. Справа не закінчилася теорією — у разі схвалення новий торговий знак використовуватимуть у сфері освіти та маркетингу.

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Народна депутатка від фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова збирається зареєструвати 2 торгові знаки "Неякісні діти" та "Якісні діти". Про це свідчать дані із системи "Укрпатент".

У червні 2021 року політикиня через адвокатку Вікторію Зажигаєву подала заявку на реєстрацію першого торгового знаку "Неякісні діти". Виходячи з інформації в системі, цей знак зараз проходить стадію формальної експертизи.

[ + – ] Галина Третьякова вирішила зареєструвати свої торгові знаки

Другий знак — "Якісні діти", заявку на його реєстрацію подали трохи раніше — 28 травня минулого року. Цей товарний знак на стадії формальної експертизи.

[ + – ] Товарний знак "Якісні діти" авторства Галини Третьякової

У разі реєстрації обидва знаки можна використовувати у сфері освіти, маркетингу й інтернет-технологій.

Скандал із Галиною Третьяковою через дітей "дуже низької якості"

Галина Третьякова у травні 2020 року на вебінарі Київської школи економіки розповіла своє бачення деяких демографічних проблем. За її словами, у сім'ях, де народжують дітей заради соціальної держдопомоги, з'являються діти "дуже низької якості".

[ + – ] Галина Третьякова вибачилася за висловлювання про дітей "дуже низької якості"

"Коли надаємо гроші, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а щоб отримати матеріальну допомогу, то отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості, які призводять до того, що вони також сідають на громадські гроші", — зауважувала вона.

Як доказ цієї теорії вона навела приклад заступника міністра соцполітики Великої Британії, який нібито колись пропонував в обмін на допомогу від держави стерилізувати її одержувачів.

Третьякова згадувала досвід Сінгапуру, де перший прем'єр-міністр країни Лі Куан Ю нібито стерилізував жінок без вищої освіти.

Після цього виступу Галина Третьякова вибачилася і зізналася у невдалому виборі слів. Реакцію на слова про дітей "дуже низької якості" політикиня визнала цілеспрямованим булінгом для її відставки з Ради.

Нагадаємо, що Галина Третьякова раніше скаржилася на "маленькі" зарплати нардепів. За її словами, "на руки" вони отримують 32-35 тис. гривень після вирахування податків.

При цьому нардепка стверджувала, що українцям "на фізіологічному рівні" достатньо зарплати до 5,5 тисячі гривень.