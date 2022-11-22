"Слуга народа" Галина Третьякова регистрирует товарный знак "Некачественные дети" (фото)

История о детях "очень низкого качества" появилась в мае 2020 года, когда нардеп критиковала украинцев, рожающих ради получения денег от государства. Дело не закончилось теорией – в случае одобрения новый торговый знак будут использовать в сфере образования и маркетинга.

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Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова собирается зарегистрировать 2 торговых знака "Некачественные дети" и "Качественные дети". Об этом свидетельствуют данные из системы "Укрпатент".

В июне 2021 года политик через адвоката Викторию Зажигаеву подала заявку на регистрацию первого торгового знака "Некачественные дети". Исходя из информации в системе, данный знак сейчас проходит стадию формальной экспертизы.

[ + – ] Галина Третьякова решила зарегистрировать свои торговые знаки

Второй знак — "Качественные дети", заявку на его регистрацию подали чуть раньше — 28 мая прошлого года. Этот товарный знак также на стадии формальной экспертизы.

[ + – ] Товарный знак "Якісні діти" авторства Галины Третьяковой

В случае регистрации оба знака можно использовать в сфере образования, маркетинга и интернет-технологий.

Скандал с Галиной Третьяковой из-за детей "очень низкого качества"

Галина Третьякова в мае 2020 года на вебинаре Киевской школы экономики рассказала свое видение некоторых демографических проблем. По ее словам, в семьях, где рожают детей ради социальной госпомощи, появляются дети "очень низкого качества".

[ + – ] Галина Третьякова извинилась за высказывание о детях "очень низкого качества"

"Когда предоставляем деньги, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь, то получим, скажу жестко, детей очень низкого качества, которые приводят к тому что они также садятся на общественные деньги", — замечала она.

В качестве доказательства этой теории она привела в пример замминистра соцполитики Великобритании, который якобы когда-то предлагал в обмен на помощь от государства стерилизовать ее получателей.

Третьякова вспоминала опыт Сингапура, где первый премьер-министр страны Ли Куан Ю якобы стерилизовал женщин без высшего образования.

После этого выступления Галина Третьякова извинилась и призналась в неудачном выборе слов. Реакцию на слова о детях "очень низкого качества" политик посчитала целенаправленным буллингом для ее отставки из Рады.

Напомним, что Галина Третьякова ранее жаловалась на "маленькие" зарплаты нардепов. По ее словам "на руки" они получают 32-35 тыс. гривен после вычета налогов.

При этом нардеп утверждала, что украинцам "на физиологическом уровне" достаточно зарплаты до 5,5 тысяч гривен.