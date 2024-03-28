Щоб не допустити війну між РФ та НАТО: Німеччина не передасть Україні Taurus та військових, — Шольц

За словами німецького канцлера, він, як глава уряду, бере на себе відповідальність за питання безпеки у всій Європі. Водночас Олаф Шольц запевнив, що надання допомоги Києву повинне продовжуватися.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре підтвердив свою відмову надати Україні ракети Taurus та надсилати своїх військовослужбовців для участі у війні з Російською Федерацією. Про це він заявив у інтерв'ю місцевому виданню Märkische Allgemeine.

За словами Шольца, він, як глава уряду, бере на себе відповідальність за питання війни й миру, а також безпеки у всій Європі.

"Це також стосується питання Taurus. Окрім потужної підтримки України, для мене залишається важливим одне: ми зробимо все можливе, щоб війна не розгорнулася – тобто війна між Росією та НАТО", — заявив німецький канцлер.

Окрім того, він запевнив, що Німеччина не відправлятиме своїх військовослужбовців на територію України та зауважив, що Берлін ретельно зважує кожну поставку зброї Києву.

Шольц також відзначив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а російському президенту Володимиру Путіну не варто розраховувати на послаблення допомоги Києву.

"Водночас Німеччина більше, ніж будь-яка інша країна Європи, підтримує Україну зброєю та боєприпасами. Тільки на це ми витрачаємо понад 28 мільярдів євро. Більше, ніж у багатьох інших країнах разом узятих. І ми будемо робити це стільки, скільки потрібно", — додав він.

Нагадаємо, 14 березня німецький Бундестаг не підтримав надання Україні далекобійних ракет Taurus.

19 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від можливої шкоди, яку може завдати дискусія про постачання ракет Taurus. За його словами "ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності". Він вважає, що підтримка України в інших галузях є більш важливою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Європарламенті депутати ФРН голосували за Taurus для України, а в Бундестазі — проти. На думку голови депутатської групи ХДС/ХСС Даніеля Каспари, голосування в Страсбурзі показує, наскільки "ізольованим" є уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні "зі своєю лінією".