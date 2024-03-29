На другий термін не залишиться: в ЦВК пояснили статус Зеленського з 1 квітня

Термін президента визначається моментом виборів, а не часом перебування на посту, тому з 1 квітня Володимир Зеленський залишатиметься главою держави, який обіймає свій пост вперше, хоч і подовжено.

Володимир Зеленський не буде вважатись президентом України на другому терміні, хоча й залишатиметься законним главою держави, через те, що у країні діє воєнний стан. Про це Новини.LIVE розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

"Нічого не змінюється доти, доки в нас діє воєнний стан і те законодавство про воєнний стан, яке існує. Це не буде другий термін Зеленського, це вважатиметься подовжений перший. Кожен термін президента визначається моментом виборів, не строком перебування. Бо інакше можна було б заплутатися", — зазначив Дубовик.

Нагадаємо, що в Україні президента обирають раз на п'ять років. Останнього разу вибори відбувались у 2019 році. Тоді Володимир Зеленський у другому турі переміг п'ятого президента України Петра Порошенка. Якби у лютому 2022 року не відбулось повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, то 31 березня 2024 року мали б відбутись чергові вибори президента України. Проте наразі Володимир Зеленський залишається на своєму посту без переобрання.

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