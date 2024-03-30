США не можуть заборонити Україні завдавати ударів по НПЗ у Росії, — Зеленський

За словами президента, Київ використовує для атак на територію РФ зброю власного виробництва і робитиме це доти, доки Москва не припинить обстрілювати Україну.

У США не схвалюють удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах (НПЗ) на території Російської Федерації. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post.

Як зазначають журналісти, на думку Зеленського, за постійних атак ЗС РФ на енергетичну інфраструктуру України в Києва немає іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь по російській території.

Відповідаючи на запитання про те, чи застерігали американські офіційні особи Україну від подібних ударів, Зеленський зазначив, що Вашингтон не може обмежити застосування Києвом власної зброї.

"Реакція США на це не була позитивною. Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що цього робити не можна", — сказав президент.

За словами глави держави, за відсутності необхідної кількості систем ППО зупинити російські атаки на енергетичну інфраструктуру можна лише ударами у відповідь. Він підкреслив, що удари по території РФ припиняться, якщо Москва перестане атакувати Україну.

"Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. ... Це чесно", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 28 березня, Російська Федерація зіткнулася з новою проблемою, пов'язаною з ударами української сторони по НПЗ — виробництво бензину різко скоротилося.

Раніше, 19 березня, журналісти вказали на те, що удари українських безпілотних літальних апаратів по російських НПЗ призводять до зниження нафтопереробної діяльності та збільшення експорту сирої нафти з РФ.