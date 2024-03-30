"Підскакував і вибігав із кімнати": польський заступник міністра зривав переговори з Україною, – ЗМІ (фото)

За словами учасників переговорів, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак на зустрічах поводився "дивно" і виявляв неповагу до співрозмовників. При цьому сам чиновник назвав ці заяви "спробою його дискредитувати".

"Дивна" поведінка заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака перешкоджала переговорам між Києвом і Варшавою про транзит українського зерна. Про це пише польське видання Onet.

Як зазначають журналісти, учасники переговорів від української сторони раніше відзначали в соцмережах зневажливу поведінку Колодзейчака. Так, за словами голови Асоціації Українських агробізнес-клубів Олега Хоменка, польський заступник міністра демонстративно знімав навушники, поки говорили український міністр.

"Міхал Колодзейчак поводився дивно. Він багато разів підскакував і вибігав із кімнати, потім повертався, схлипував і поводився дуже нервово", — зазначили представники організації.

Міхала Колодзейчака звинувачують у "дивній" поведінці на переговорах з Україною Фото: Соцмережi

Що каже Колодзейчак

Міхал Колодзейчак стверджує, що ці звинувачення та опубліковані в мережі його фото з перемовин є "спробою його дискредитувати та виключити з подальших переговорів". Він визнав, що під час зустрічі справді була "напруженість", однак, на його думку, українцям просто не сподобалося, "наскільки добре" він підготувався до переговорів.

"Під час багатогодинної зустрічі я наводив змістовні аргументи, згадував їхні попередні заяви, від яких вони зараз намагаються відмовитися, і це викликало невдоволення", — стверджує чиновник.

Що стосується звинувачень у "дивній" поведінці, Колодзейчак заявив, що покинув збори лише один раз і потягувався в кріслі, "як і багато інших присутніх".

"Зустріч тривала довго, ми всі відчували втому, ми всього лише люди", — сказав він.

Що кажуть у Польщі

Учасники переговорів від польської сторони в коментарі виданню підтвердили слова українських колег про Колодзейчака на умовах анонімності.

"У мене серце обливається кров'ю, тому що ми були дуже близькі до досягнення угоди, і раптом пролунав вибух, — Міхал спалахнув", — зізнався один зі співрозмовників порталу.

Польський парламентер зазначив, що українці були "дуже добре підготовлені до цієї зустрічі", однак, коли переговори наближалися до кінця, Колодзейчак "ні з того ні з сього накинувся на представників української делегації".

Інший польський парламентер також зазначив, що після "виступу" Колодзейчака "загубилася нитка розуміння". За його словами, дії заступника міністра не наблизили сторони до угоди.

"Ми знаємо, як поводиться Міхал, але для людини, яка мала можливість зустрітися з ним уперше, це могло стати шоком", — сказав він.

Своєю чергою міністр сільського господарства Чеслав Секерський визнав, що зустріч "була емоційною", проте він не бачить підстав для відсторонення Колодзейчака від подальших польсько-українських переговорів.

"Можливо, заступник міністра відреагував занадто емоційно, але це його характер", — сказав Секерський.

Нагадаємо, 28 березня сказав глава Кабміну Польщі Дональд Туск на спільній пресконференції з керівником українського уряду Денисом Шмигалем заявив, що Київ і Варшава близькі до того, щоб знайти рішення довкола розв'язання проблем агроімпорту та автоперевезень.

Зі свого боку міністр аграрної політики України Микола Сольський 28 березня заявив, що Київ і Варшава не змогли дійти до консенсусу щодо транзиту українського зерна через територію Польщі.