"Вибори змінюють долю": якби переміг Порошенко, повномасштабного вторгнення не було б, — Безугла

На думку Марʼяни Безуглої, при Порошенку б далі розвивалися Мінські домовленості, особливий статус Донбасу та імперія Медведчука, а про Крим би усі мовчали.

Народна депутатка, колишня членкиня фракції "Слуга народу" Марʼяна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення не було б, якби Петро Порошенко переміг на президентських виборах пʼять років тому. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

"Наша дика демократія все ж демократія, і кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було б", — сказала Марʼяна Безугла.

Вона зауважила, що при Порошенку б далі розвивалися Мінські домовленості, особливий статус Донбасу та імперію Медведчука.

"Про Крим, який безкровно віддали у 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот", — наголосила вона.

Тоді як РФ продовжувала б міцно тримати Україну "своєю колонією", як і майже століття до цього, та зберігала б "майже пристойну репутацію" у світі.

Безугла зауважила, що кожному оцінювати, це добре чи погано. Вона нагадала, що в СРСР, не заїкаючись про свободу, можна було б прожити комфортне та стабільне життя з "соцпакетом", жигулями та "Артеком".

Нагадаємо, 27 березня стало відомо про те, що нардепка Марʼяна Безугла відгукнулася на вакансію віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк, яка розшукувала SMM-фахівців. Нардепка у коментарях під публікацією написала, що готова.

6 лютого нардепка Марʼяна Безугла заявила, що її було виключено з партії "Слуга народу". Вона розчарувалася в тому, що було проігноровано її спроби змінити стратегію і формат партії та привернути увагу до важливих питань.