"Є ганебні громадяни": Безугла пропонує довічне ув'язнення за "привласнення функцій держави"

У Верховній Раді спробують заборонити дії громадян, які хочуть допомогти Україні та самостійно захищають її інтереси за кордоном. Тепер у випадку ухвалення законопроєкту їх за це саджатимуть на 10 років або на довічний термін.

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Якщо громадянин вирішить самовільно представляти Україну за кордоном, це може завдати суттєвої шкоди державній безпеці. Якщо такі дії будуть вчинені під час воєнного стану, то він може опинитися у в'язниці з довічним терміном. Такі пропозиції внесені на розгляд Верховної Ради в законопроєкті 11104, авторками якого є народні депутатки Мар'яна Безугла та Галина Третьякова. Текст законопроєкту з'явився на порталі Верховної Ради.

Законопроєкт №11104 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за привласнення державних функцій" внесений на розгляд парламенту 20 березня 2024 року. Перед тим, як він з'явиться в порядку денному, із ним мають ознайомитися в профільному комітеті — у комітеті з питань правоохоронної діяльності.

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Проєкт закону 11104 — деталі

В обґрунтуванні законопроєкту авторки пояснили, що в Україні є певна категорія громадян, яких вони назвали "ганебними". Ці "ганебні громадяни" наважуються перебрати на себе представницькі функції держави на міжнародних майданчиках. Головна мета таких людей — "отримання власних привілеїв", вважають політикині.

В умовах війни це особливо небезпечно, ідеться в пояснювальній записці. Тому пропонуються карати за таку "самодіяльність" тюремним ув'язненням із конфіскацією майна.

Законопроєкт 11104 - текст пояснювальної записки Фото: Скриншот

Згідно з пропозицією нардепок, до Кримінального кодексу внесуть нову статтю 111-3, де вказуватиметься розмір покарання за "перебирання функцій держави". У мирний час — 10-12 років із конфіскацією, в умовах воєнного стану або війни — довічне ув'язнення з конфіскацією.

Пояснення Безуглої та Третьякової

Обидві нардепки прокоментували появу законопроєкту 11104 на сторінках Facebook.

Галина Третьякова пояснила, що вказаний законопроєкт іде в парі з іншим — 11103 про "спеціальні місії", авторами якого є ті ж особи, що й для 11104. Вона нагадала, що Україна підписала "Конвенцію про спеціальні місії" та має в Конституції статтю 13. Згідно з цими документами, представляти державу за кордоном мають право лише президент, прем'єр-міністр і голова МЗС.

Мар'яна Безугла, зі свого боку, покликається на аналогічні закони в США. Зокрема, наводить приклад так званого "Закону Логана", ухваленого у 18 столітті. Цей закон ухвалили в США після того, як сенатор Логан самовільно розв'язував деякі політичні питання у Франції. Після цього його застосовували п'ять разів за всю історію, розповіла політикиня. Ще один аргумент стосується діяльності забороненої партії ОПЗЖ, яка їздила до Москви.

Законопроєкт 11104 - пояснення Мар'яни Безуглої Фото: Скриншот

Фрагмент тексту законопроєкту 11103 наведений на порталі "Судово-юридичної газети". Вказується, що спеціальна місія — "це тимчасова місія, направлена для представлення держави на певному заході або в переговорах, що складається з людей, наділених повноваженнями представляти Україну". Координацією таких місій займається виключно МЗС", ідеться законопроєкті.

Реакція громадської активістки

Громадська активістка та голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук відреагувала на пропозиції Безуглої та Третьякової. Вона нагадала, як нардепи зарегулювали роботу волонтерів і громадських організацій. Тепер на черзі українці, які "адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародній арені".

Законопроєкт 11104 - пояснення Олександри Матвійчук Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші активності народних депутаток. Наприклад, Мар'яна Безугла в січні 2024 року вийшла з фракції "Слуга народу" після низки заяв, спрямованих проти тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Перед цим вона пояснювала, що головнокомандувач із помилками командує армією та бойовими діями. Галина Третьякова у 2020 році розповідала, що в Україні є "неякісні діти".

Нагадуємо, у Верховній Раді другий місяць поспіль розглядається законопроєкт про посилення мобілізації: комітети й нардепи розглядають пропозиції щодо відстрочок від призову та мотивування ухилянтів. Народний депутат Роман Костенко пояснив, коли може відбутися фінальне голосування.