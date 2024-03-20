Посилення мобілізації в Україні: які "лазівки" в законі прагне перекрити Верховна Рада

Новий закон про мобілізацію має зменшити корупційні ризики у питанні відстрочки. Плануються зміни, які позбавлять частину українців права на звільнення від призову.

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Законопроєкт про посилення мобілізації в Україні має на меті зробити призов справедливим. Передбачаються зміни, які мають виключити корупційну складову під час отримання відстрочки. Про це детальніше розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, як передали у "24 Каналі" 20 березня.

"Лазівка" для осіб з інвалідністю

В Україні хочуть перекрити "лазівку" у законодавстві, якою користуються ухилянти. Йдеться про випадки, коли доглядачами за особою з інвалідністю оформлюють кількох людей.

Новий законопроєкт регулює кількість доглядачів. За особою з інвалідністю І та II груп зможе доглядати лише одна людина, і це має бути член сім'ї першого ступеню споріднення.

Спочатку пропонувалося позбавити звільнення від призову осіб з інвалідністю III групи, але від цієї ідеї відмовились. Усім особам з інвалідністю не загрожуватиме мобілізація, однак частині з них доведеться пройти медогляд.

Військовозобов’язані, які отримали інвалідність II та III групи вже під час повномасштабної війни, повинні будуть підтвердити стан свого здоров’я. Це не стосується тих, хто отримав такий статус на фронті.

Веніславський пояснив, що після 24 лютого 2022 року дуже зросла кількість осіб з інвалідністю II та III груп. Через це в уряді виникли сумніви, чи дійсно в усіх цих людей інвалідність реальна, а не лише "на паперах".

"Лазівка" через виш

В Україні хотіли скасувати відстрочку для аспірантів, які навчаються "на контракті". Однак у Верховній Раді затвердили поправку про те, що цій категорії військовозобов’язаних все ж не загрожуватиме призов. Усі аспіранти матимуть право на відстрочку.

Водночас Міносвіти працює над механізмом, щоб українці не зловживали таким правом. На меті міністерства — "відсіяти" тих, хто насправді не хоче здобувати освіту та займатись наукою, а лише шукає порятунку від призову.

Окрім того, новий закон про мобілізацію має обмежити кількість освіт, які зможе здобувати особа.

"Лазівка" через дітей

Також зміни торкнуться чоловіків, які мають трьох та більше неповнолітніх дітей. Після прийняття законопроєкту умови отримання відстрочки для цієї категорії військовозобов’язаних дещо зміняться. Чоловіки, які мають заборгованість по сплаті аліментів, звільнятися від призову не будуть.

Нагадаємо, нардеп Вадим Івченко розповів, що у парламенті можуть дозволити подавати ухилянтів у розшук.

В Україні вже використовують електронний реєстр "Оберіг". У Міноборони пояснили, що це змінює для громадян та які дані там містяться.