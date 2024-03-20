Усиление мобилизации в Украине: какие "лазейки" в законе стремится перекрыть Верховная Рада

Новый закон о мобилизации должен уменьшить коррупционные риски в вопросе отсрочки. Планируются изменения, которые лишат часть украинцев права на освобождение от призыва.

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Законопроект об усилении мобилизации в Украине призван сделать призыв справедливым. Предусматриваются изменения, которые должны исключить коррупционную составляющую при получении отсрочки. Об этом подробнее рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, как передали в "24 Канале" 20 марта.

"Лазейка" для лиц с инвалидностью

В Украине хотят перекрыть "лазейку" в законодательстве, которой пользуются уклонисты. Речь идет о случаях, когда смотрителями за лицом с инвалидностью оформляют нескольких человек.

Новый законопроект регулирует количество ухаживающих. За лицом с инвалидностью I и II групп сможет ухаживать только один человек, и это должен быть член семьи первой степени родства.

Сначала предлагалось лишить освобождения от призыва лиц с инвалидностью III группы, но от этой идеи отказались. Всем лицам с инвалидностью не будет угрожать мобилизация, однако части из них придется пройти медосмотр.

Военнообязанные, которые получили инвалидность II и III группы уже во время полномасштабной войны, должны будут подтвердить состояние своего здоровья. Это не касается тех, кто получил такой статус на фронте.

Вениславский объяснил, что после 24 февраля 2022 года очень возросло количество лиц с инвалидностью II и III групп. Поэтому в правительстве возникли сомнения, действительно ли у всех этих людей инвалидность реальная, а не только "на бумагах".

"Лазейка" через вуз

В Украине хотели отменить отсрочку для аспирантов, которые учатся "на контракте". Однако в Верховной Раде утвердили поправку о том, что этой категории военнообязанных все же не будет угрожать призыв. Все аспиранты будут иметь право на отсрочку.

В то же время Минобразования работает над механизмом, чтобы украинцы не злоупотребляли таким правом. Цель министерства — "отсеять" тех, кто на самом деле не хочет получать образование и заниматься наукой, а лишь ищет спасения от призыва.

Кроме того, новый закон о мобилизации должен ограничить количество образований, которые сможет получать лицо.

"Лазейка" через детей

Также изменения коснутся мужчин, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. После принятия законопроекта условия получения отсрочки для этой категории военнообязанных несколько изменятся. Мужчины, которые имеют задолженность по уплате алиментов, освобождаться от призыва не будут.

Напомним, нардеп Вадим Ивченко рассказал, что в парламенте могут разрешить подавать уклонистов в розыск.

В Украине уже используют электронный реестр "Оберег". В Минобороны объяснили, что это меняет для граждан и какие данные там содержатся.