В Україні запрацював реєстр "Оберіг": у Міноборони пояснили, що це змінює

Прикордонники вже ловлять завдяки електронному реєстру порушників з підробленими документами. У майбутньому на базі "Оберіг" хочуть запустити дві послуги для військовозобов’язаних.

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Міністерство оборони України працює над тим, щоб у реєстрі "Оберіг" з’явились електронні військові квитки. Пресслужба пояснила, що зміниться після його впровадження.

"Оберіг" — це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Там зберігаються та обробляться дані громадян, необхідні для військового обліку.

Для чого "Оберіг" потрібен?

У Міноборони пояснили, що раніше дані зберігалися здебільшого у паперових картках в ТЦК. Через це документи було легко "загубити" або втратити. Реєстр "Оберіг" розв’язує цю проблему.

В майбутньому "бігати" у військкомат буде непотрібно — оновити дані про себе можна буде онлайн. Це також дозволить уникнути візитів у ТЦК через помилки. Наприклад, повістки не відправлятимуть тим, хто вже служить або чий родич загинув на фронті.

"Завдяки взаємодії реєстрів можна перевірити онлайн, чи навчається людина на денній формі. Студентам не треба буде бігати між деканатом та ТЦК, щоб принести довідку", — зазначили у міністерстві.

Окрім того, "Оберіг" допоможе у протидії корупції. Зокрема, буде легше відстежувати випадки, коли в одному районі різко зняли багато громадян з обліку за результатами ВЛК.

Які дані зберігатимуть в реєстрі?

"Оберіг" міститиме таку інформацію, як:

ПІБ, дату народження та стать;

паспортні дані й податковий номер;

місце проживання;

сімейний стан та відомості про членів сімʼї;

відомості про освіту й спеціалізацію;

стан здоров’я;

місце роботи;

відомості про судимість, кримінальну відповідальність.

У Міноборони підкреслили, що перелік не є вичерпним.

Що змінює "Оберіг"?

У реєстр неможливо внести непідтверджену інформацію, водночас він допомагає викрити осіб з фальшивими документами. Лише за три тижні прикордонники схопили 230 таких порушників, які намагались втекти з країни.

Також "Оберіг" дозволив прибрати з баз даних ТЦК дублі та неактуальну інформацію.

На базі реєстру планують запустити такі послуги, як:

електронне бронювання військовозобовʼязаних громадян;

електронний військовий обліковий документ (військовий квиток).

Електронний військовий квиток — це витяг з реєстру, який свідчитиме про обліковий статус громадянина. Тобто з цього документу буде зрозуміло, де особа стоїть на обліку, чи придатна вона до служби тощо.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко розповіла, що реєстр "Оберіг" вже інтегрували у дві провідні бази даних України.

Адвокати пояснили, хто за законом має право вручати повістки в Україні окрім працівників ТЦК.