"У самурая немає мети, тільки шлях": Безугла вирішила змінити роботу і підірвала соцмережі

Депутатка запропонувала свою кандидатуру на посаду SMMниці в команді віцеспікерки ВРУ Олени Кондратюк.

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Нардепка Марʼяна Безугла, ексчленкиня фракції "Слуга народу", відгукнулася на вакансію, яку розмістила віце-спікерка ВРУ Олена Кондратюк від партії "Батьківщина" в мережі. Та в прямому сенсі від неї відхрестилася. Публікацію про вакансію Кондратюк розмістила на свой сторінці в Фейсбук.

"Шукаю до себе в команду SMM фахівців! Амбітних і допитливих! Зголошуйтесь", — написала вона.

В коментарях свою кандидатуру зненацька запропонувала народна депутатка Марʼяна Безугла.

"Готова", — написала вона.

"Свят, свят, свят", — в буквальному сенсі відхрестилася від її кандидатури Олена Кондратюк.

Віце-спікерка натякнула, що у депутатки і так багато роботи.

Розмова двох політикинь викликала бурне обговорення під публікацією.

Мар'яно Безугла, а навіщо воно вам? У вас свій шлях. Мета?

У самурая немає мети, у самурая тільки шлях.

Гра престолів.

Коментарі хороші.

Нагадаємо, що 6 лютого народну депутатку України та ексзаступницю голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки Мар'яну Безуглу виключили з партії "Слуга народу".

Раніше, 6 січня, у Верховній Раді з'явився проєкт постанови про відкликання нардепки з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

26 листопада 2022 року нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що він не надав план на 2024 рік. За її словами, військове керівництво, яке "не може надати жодного задуму", має піти.