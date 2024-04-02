Кабмін звільнив заступницю очільника МЗС Джапарову: вона відреагувала

Еміне Джапарова обіймала посаду з 2020 року. Вона подякувала міністру Дмитру Кулебі за чотири роки спільної праці та закликала не схибити на шляху до перемоги.

Кабінет міністрів України звільнив Еміне Джапарову з посади першої заступниці міністра закордонних справ України. Колишня чиновниця подякувала за чотири роки спільної праці Дмитру Кулебі. Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті Кабміну.

"Звільнити Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", — йдеться у тексті документа.

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Джапарова вже прокоментувала своє звільнення на сторінці у фейсбук.

"Друзі, уряд звільнив мене с посади Першого заступника міністра Міністерство закордонних справ України. Шлях в 4 роки на запрошення Дмитра Кулеби як ціла епоха! Не люблю підсумків та висновків — гадаю їх має робити суспільство. Додам, що для мене ціннісним було і є — служіння. Своїй країні та народу. Все інше — форма", — написала Еміне.

Вона подякувала друзям, колегам та партнерам за спільний шлях до перемоги України у війні з Росією та закликала не схибити на цьому шляху.

Скриншот Еміне Джапарова Фото: Скриншот

Нагадаємо, 30 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента. Крім того, глава держави звільнив Сергія Трофімова, Михайла Радуцького й Олега Устенка з посад радників, а також двох уповноважених президента — Наталю Пушкарьову й Альону Вербицьку.

29 березня глава держави Володимир Зеленський своїми указами звільнив із посад заступників керівника Офісу президента України Андрія Смирнова й Олексія Дніпрова. Новими заступницями Андрія Єрмака стала заступниця міністра юстиції Ірина Мудра та керівниця кабінету керівника Офісу президента Олена Ковальська.