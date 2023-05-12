Російським спортсменам відновили членство у Міжнародному паралімпійському комітеті

Суд задовольнив апеляцію, тому що взяв до уваги доводи російського параолімпійського комітету про відсутність достатніх підстав щодо порушень ПКР, котрі не були підтверджені апеляційним трибуналом.

До Міжнародного параолімпійського комітету повернули російських спортсменів. Про це 12 травня повідомляє пресслужба Параолімпійського комітету РФ (ПКР).

"Апеляційний суд МПК задовольнив апеляцію ПКР і підтвердив, що рішення Генеральної Асамблеї МПК про зупинення членства ПКР у МПК скасовується. В якості підстави для скасування рішення суд послався на процесуальні порушення", — зазначено в повідомленні організації.

Російський параолімпійський комітет підтвердив, що апеляція була задоволена судом МПК з огляду на такі підстави:

рішення про припинення членства ПКР було ухвалено з порушенням процедур, оскільки на позачерговій Генеральній Асамблеї не надали достатніх доказів щодо порушення зобов'язань з боку ПКР;

в обґрунтуванні виконавчого комітету МПК з усунення не було чітких доказів порушень ПКР, які б повністю були підтверджені апеляційним судом;

Членство ПКР не може бути припинене через порушення олімпійського перемир'я, оскільки це не є юридично обов'язковим для сторін, які підписали цей документ. Додатково ПКР не підписувала цей документ;

також, членство ПКР не може бути припинено через ризики використання заходів МПК для політичної пропаганди, оскільки акцент був зроблений на можливому ризику, а для фіксування порушення необхідно зафіксувати факт цього порушення.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах звернувся до лідерів країн G20 із закликом відмовитися від практики усунення російських спортсменів від міжнародних змагань через військову агресію РФ.

Також нагадаємо, що у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України під час бойових дій чи обстрілів загинули вже 184 українські спортсмени.