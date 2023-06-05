Олімпійський чемпіон Домінік Гашек приїхав в Україну (фото, відео)

Знаменитий хокеїст відвідав об'єкти міської спортивної інфраструктури Харкова та звернувся до українців російською мовою.

Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек приїхав в Україну. Так іменитий спортсмен вирішив показати свою підтримку нашій країні та її народу, який продовжує боротися із російським агресором. Фото й відео опублікувала Федерація хокею України в соцмережах.

Гашек уже відвідав Харків, де побував на об'єктах міської спортивної інфраструктури та захопився харківськими спортсменами, які, попри війну, продовжували тренуватися та перемагати.

"Я дуже радий приїхати в Харків. Підтримати всіх і сказати, що я підтримую Україну й український спорт. Усіх хлопців, усіх дітей. Я хочу, щоб вони могли знову грати в хокей і піти до школи. Удачі Україні, удачі Харкову!" — сказав він російською мовою.

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Після Харкова чеський спортсмен вирушив до Києва.

Домінік Гашек у Києві

Нагадаємо, за свою кар'єру Гашек виграв золото Олімпіади-1998 та бронзу Ігор-2006, двічі перемагав у Кубку Стенлі (у 2002 та 2008 році в складі Детройту), двічі ставав фіналістом Кубка Стенлі.

4 червня капітан збірної України з футболу та захисник/півзахисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко сказав, що йому важко було повертатися в Україну вперше після початку широкомасштабного російського вторгнення.