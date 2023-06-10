"Будуть конфлікти": Беленюк пояснив, чим обернеться для росіян зустріч із українцями на Олімпіаді

Знаменитий борець зазначив, що російські спортсмени боягузливо мовчали, коли їхня країна принесла Україні багато горя.

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк висловився про допуск росіян та білорусів на Олімпіаду-2024. На його думку, якою він поділився в інтерв'ю виданню Kamp-sport, зустріч спортсменів із Росії та України не закінчиться нічим добрим.

"Я вважаю, що МОК має прийняти розумне рішення. Якщо росіяни приїдуть до Парижа, це не буде святом спорту. Це будуть постійні провокації та бійки. Це точно не завершиться чимось добрим. Ця країна зробила багато бід для всіх українців, а їх спортсмени боягузливо про це мовчали", – сказав Беленюк.

На яких умовах росіяни та білоруси можуть брати участь в Олімпіаді

28 березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт. Умовою їхньої участі в Олімпіаді є дотримання низки обмежень, серед них виступ під нейтральним прапором. Щоправда, командам і надалі заборонено виступати.

Також у МОК зазначили, що кожен спортсмен має виконати всі антидопінгові правила. Військовослужбовцям армій РФ та Білорусі також не можна виступати. Крім того, забороняється використовувати на змаганнях атрибутику із символікою Росії та Республіки Білорусь, у тому числі й на трибунах. У цих країнах проводити змагання не можна.

Нагадаємо, голова НОК та міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт після консультацій з колегами з інших країн 27 березня закликав залишити в силі рекомендацію Виконкому МОК від 28 лютого 2022 року щодо усунення російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних спортивних змаганнях.

26 березня у КНР зірвали акцію протесту спортсменів з України. Українські фехтувальники Влада Харкова та Дар'я Варфоломєєва хотіли влаштувати акцію протесту проти російських спортсменів на змаганнях у Китаї, але організатори завадили їм, сказавши "це їхня робота".