Без роз'яснення причин: у фіналі Ліги Чемпіонів у вболівальника намагалися відібрати прапор України (відео)

Чоловік зізнався, що він українець і хоче у такий спосіб підтримати свою країну, однак так і не отримав жодної відповіді від співробітників стадіону, чому прапор України на матчі заборонили.

Під час фінального матчу Ліги чемпіонів, який проходив у суботу, 10 червня, у Стамбулі, співробітники стадіону намагалися відібрати український прапор в одного із уболівальників "Манчестер Сіті". Про це повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

На відео видно, що співробітники стадіону підходять до вболівальника, який перебував у перших рядах, і починають безцеремонно та без пояснень відбирати з його рук прапор. При цьому він ставить запитання, а в чому саме проблема, на що так і не отримує відповіді.

Потім співробітники намагаються повернути йому зім'ятий прапор, проте вболівальник продовжує ставити питання: "У чому ж проблема? Чому йому не можна тримати прапор України під час матчу?"

Зрештою співробітники стадіону повертають йому прапор, один з них мовчки показує вболівальнику великий палець. Інші працівники стадіону воліють відсторонитися від ситуації, що склалася, хоча чоловік стверджує, що він купив квиток на матч і хоче стояти на своєму місці саме з цим прапором.

Чоловік обіцяє надіслати це відео до керівництва УЄФА, якщо йому не дадуть пояснень, на що продовжує чути лише одне слово від представників стадіону в Стамбулі: "Проблема".

Зрештою чоловік зізнається, що він з України і хоче підтримувати свою країну, однак без жодних пояснень у нього знову вже у грубшій формі відбирають прапор.

При цьому вболівальник зазначив, що співробітники стадіону не мали жодних питань до вболівальників з прапорами Палестини або Албанії.

Нагадаємо, 4 травня в Анкарі український прапор зірвав Ставицький Валерій Анатолійович, який працює в апараті Державної Думи РФ. Після інциденту сталася сутичка між народним депутатом Олександром Маріковським та представниками делегації Російської Федерації.

1 червня стало відомо, що державний прапор України, через який в Анкарі відбулася сутичка між російською та українською делегаціями, виставили на благодійний аукціон United24.