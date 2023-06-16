Голову українського футболу Андрія Павелка відправили до СІЗО: що сталося

Застава у сумі майже 10 мільйонів гривень, внесена у листопаді 2022 року, за рішенням суду буде перерахована у дохід держави.

У п'ятницю, 16 червня, Шевченківський районний суд міста Львова змінив запобіжний захід президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку, взявши його під варту на 60 діб. Про це повідомляє видання Champion.

"Слідчий суддя Шевченківського районного суду Львова Бєлінська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу та постановила змінити запобіжний захід на утримання під вартою терміном на 60 діб", – йдеться у публікації.

Також наголошується, що застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022 року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави. Ухвала суду підлягає негайному виконанню.

"Україна переможе. Слава Україні. Все буде гаразд, ми переможемо", — так відреагував Андрій Павелко на рішення суду, пише Fanday.

Справи Андрія Павелка

Ще з листопада 2022 року щодо Павелка ведеться слідство про розкрадання коштів під час будівництва заводу з виготовлення трави для штучних полів.

У тому ж році FootballHub розповів про вісім кримінальних проваджень, які нібито стосуються Павелка. За інформацією видання, в них йдеться про розкрадання коштів від УЄФА, погрози фізичного насильства та залякування журналіста.

Нагадаємо, український захисник лондонського футбольного клубу "Арсенал" Олександр Зінченко висловив свою думку про війну в Україні. Він наголосив, що у певний момент кожному доведеться взяти активну участь у боротьбі, включаючи його самого.

10 червня під час фінального матчу Ліги чемпіонів співробітники стадіону у Стамбулі намагалися відібрати український прапор у одного з уболівальників "Манчестер Сіті".