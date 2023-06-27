Йому назавжди 21 рік: на фронті загинув український футболіст Кирило Молоков (фото)

Український спортсмен-військовослужбовець був вихованцем МСК "Дніпро". Про його загибель повідомив директор клубу Юрій Гончаров.

На фронті загинув український футболіст Кирило Молоков, який виступав за мініфутбольний клуб "Карбон" із Черкас. Про це напередодні, 26 червня, повідомило керівництво команди на своїй сторінці Facebook.

Кирилу Молокову був 21 рік.

"Молодий, енергійний, сміливий. Саме таким ми тебе запам'ятаємо. Кирило Молоков. Назавжди 21. Назавжди в строю", — такий пост опублікували представники клубу.

Повідомляється, що український захисник загинув під час штурму позицій російських військ.

Молоков був вихованцем МСК "Дніпро". Про загибель бійця повідомив директор клубу Юрій Гончаров.

Кирило Молоков

Нагадаємо, що на війні з російськими окупантами також загинув футболіст Микола Жидков, який виступав у польському чемпіонаті за клуб "Венгжанка".

Микола народився 2001 року. Восени 2022 року він призупинив свою футбольну кар'єру в сусідній країні та став до лав ЗСУ.

Також повідомлялося, що вулицю, на якій розташоване російське консульство в Ізраїлі, перейменували на честь загиблого українського футболіста. Таким чином міська влада Хайфи вшанувала пам'ять Сергія Баланчука. Він загинув під Бахмутом, а в період 1996-1999 рр. захищав кольори місцевого "Маккабі".