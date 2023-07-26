Отримав дозвіл: український гросмейстер все ж поїде на Кубок світу з шахів в Азербайджан

Раніше повідомлялось, що Василя Іванчука не випускають на закордонне змагання через заплановану участь в ньому росіян. Представники країни-агресорки виступатимуть в Баку у нейтральному статусі.

Український гросмейстер Василь Іванчук все ж з’явиться на Кубку світу з шахів в Азербайджані. Він отримав відповідний дозвіл. Про це шахіст розповів у коментарі виданню "Гордон".

Іванчук зазначив, що збирається вирушити за кордон вже 27 липня. Чемпіонат з шахів проходитиме у Баку.

"Дуже відповідальне змагання. Зараз збираю речі й постараюся зіграти якнайкраще", — сказав він.

Гросмейстер пояснив, що для гри з громадянином РФ йому та опоненту необхідно буде виграти щонайменше по чотири матчі. Однак він зазначив, що обговорював таку ймовірність з виконавчим директором Федерації шахів України Юрієм Гніпом.

"Він мені сказав, що якщо така ситуація виникне, то рішення ухвалюватимуть за ситуацією", — передав Іванчук.

Чому гросмейстера Іванчука не хотіли випускати на змагання в Баку?

Нагадаємо, гендиректор Міжнародної федерації шахів Еміль Сутовський інформував, що Василя Іванчука можуть не випустити з України на Кубок світу з шахів. Змагання розпочнеться 29 липня на території Азербайджану, тож 54-річному українцю потрібен був дозвіл від Міністерства спорту для участі.

Шахістка Наталія Жукова пояснювала проблеми з дозволом заявленою участю росіян у чемпіонаті. Як відомо, спортсмени з країни-агресорки гратимуть у нейтральному статусі. Видатні шахісти долучились до листа федерації з закликом надати Іванчуку дозвіл представити Україну.

Як писав Фокус, Василь Іванчук — міжнародний гросмейстер родом з Тернопільщини. Він є віцечемпіоном світу 2002 року та чемпіоном Європи-2004.

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