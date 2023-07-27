Україна може перестати бойкотувати змагання, де беруть участь РФ і Білорусь: що відомо

У новому указі Міністерства спорту йдеться про те, що Україна бойкотує тільки ті змагання, в яких беруть участь росіяни і білоруси під національними прапорами.

Україна перестане бойкотувати міжнародні спортивні змагання, у яких беруть участь спортсмени з РФ і Білорусі під нейтральним прапором. Це випливає зі зміненого наказу Міністерства молоді та спорту України, який було опубліковано на сайті відомства.

Згідно з документом, тепер українцям забороняється брати участь у змаганнях, у яких також виступають громадяни РФ і Білорусі під національними прапорами, використовують символіку країни-агресора, публічно заявляють про свою приналежність до названих держав.

При цьому про те, що українським спортсменам заборонено брати участь у змаганнях, де росіяни та білоруси виступають під нейтральним прапором – не йдеться. Натомість там зазначено, що у разі порушення нейтрального статусу потрібно зафіксувати цей факт та заявити протест організатору змагань.

"У разі відмови організатора усунути зазначені порушення, забезпечити припинення участі офіційної делегації в заході; невідкладно повідомити про порушення міністерство і національну федерацію з виду спорту для подальшого їхнього оскарження за процедурами, визначеними міжнародними федераціями, Міжнародним олімпійським комітетом і/або в судовому порядку", — ідеться в указі.

Указ Міністрерства молоді та спорту Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 14 червня 2022-го року Вадим Гутцайт заявив, що українці готові бойкотувати виступи спортсменів із Росії та Білорусі, якщо останні будуть допущені до змагань.

"Це неприпустимо! Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ні під власними, ні під нейтральними прапорами, оскільки мовчазно згодні з убивством українців або відкрито це підтримують", — зазначив міністр.