"Відкрито захоплюється армією РФ": в ОП висловилися про російську фехтувальницю Смирнову

За словами Подоляка, у той час як російські окупанти щодня вбивають людей і руйнують міста, українських спортсменів дискваліфікують з міжнародних змагань.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на скандал, що стався на чемпіонаті світу з українською фехтувальницею Ольгою Харлан і вважає, що російська спортсменка не займає нейтральну позицію. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 27 липня.

У мережі з'явилося фото фехтувальниці з РФ Анни Смирнової, на якому вона у військовій хутряній шапці поруч із хлопцем у військовій формі. На голові у нього шапка в колір російського триколора.

"Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, яка вбиває українців і знищує наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за небажання потискати руку росіяни", — йдеться в повідомленні.

Окремо Михайло Подоляк звернувся до Міжнародної федерації фехтування і запитав у них, чи можна такі світлини сприймати як чітку позицію і чи не пахнуть гроші Російської Федерації.

Ольгу Харлан дискваліфікували з ЧС: подробиці

У четвер, 27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан після поєдинку відмовилася потискати руку росіянці Анні Смирновій, яка виступала як нейтральна спортсменка.

Правила турніру свідчать, що це обов'язковий пункт і за порушення правил загрожує дискваліфікація і скасування результатів поєдинку, де українська спортсменка перемогла.

Росіянка одразу ж поскаржилася і Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення дискваліфікувати українку.

"Я зараз перебуваю на чемпіонаті світу, ми готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення. Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфікував її. Це вже потім почалися "підкилимні ігри", — заявив в ефірі телемарафону президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев.

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що РФ і Білорусь не запросили на Олімпійські ігри 2024 року. За рік до старту змагань традиційно розсилають спеціальні запрошення, і цього разу їх надіслали у 203 країни.