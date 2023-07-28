"Дивовижна витримка": українці відреагували на ситуацію з Харлан на ЧС з фехтування (фото)

У повідомленнях на підтримку Ольги Харлан українці пишаються фехтувальницею та висміюють росіян, які поводять себе, як ображені діти.

Українські громадяни відреагували зливою відгуків та мемів на подію, яка відбулась на Чемпіонаті світу з фехтування. Реакції рядових громадян та лідерів суспільної думки — на підтримку фехтувальниці Ольги Харлан, яку дискваліфікували за те, що вона не потисла руки росіянці Анні Смірновій. Фокус зібрав найцікавіші дописи щодо ситуації зі спортсменкою.

Після дискваліфікації Ольга спершу була вражена: це її "вбило" і вона "кричала від болю". Однак потім отримала підтримку від українців та захисників з ЗСУ і ожила.

Українська тенісистка Еліна Світоліна також зрозуміла поведінку Ольги: "Це вірне рішення для наших людей", — заявила вона.

Світоліна - про Харлан

У мережі відшукали фото суперниці, яка образилась через вчинок Харлан. На світлинах Анна Смірнова усміхається та обіймається з хлопцем у військові формі. Світлини наочно пояснюють, що Харлан не помилились, не подавши їй руки.

Представник Офісу президента Михайло Подоляк також опублікував світлину росіянки: відзначив, що вона відкрито підтримує армію РФ. Чиновник поцікавився у спортивних функціонерів, чи дійсно "російські гроші кров'ю не пахнуть".

Подоляк - про ситуацію з Харлан

Українська письменниця Тамара Горіха-Зерня пояснила, що Харлан насправді проявила небачену витримку: мала в руках гострий предмет і не штрикнула ним представницю РФ. Вона запевнила, що з нею зараз гнів українців, які скоро відплатять ворогу.

Горіха-Зерня - про Харлан

Журналістка Тетяна Ніколаєнко наголосила, що хоче сьогоднішній день запам'ятати завдяки вчинку Ольги. Вона переконана, що краще жити, "виставивши зброю вперед".

Ніколаєнко - про Харлан

У мережі з'явились меми, в яких українці оцінювали вчинок Ольги Харлан. У мемах фехтувальниця пронизує російського двоголового орла, між тим як її суперниця бездіяльно сидить на спортивному майданчику.

Харлан та двоголовий орел Харлан - на тлі прапора України Харлан - і двоголова курка Анна Смірнова та російська опозиція Анна Смірнова та Ігор Гіркін Пропозиція росіянці Смірновій подумати Реакція на вчинок Харлан та інших спортсменів з України

Нагадуємо, зранку 27 липня стало відомо про дискваліфікацію Ольга Харлан — вона не потисла руку суперниці-росіянці і за це її відсторонили від змагань.

Міжнародний олімпійський комітет України відреагував на подію: його представники наголосили, що "повністю солідарні" з українською фехтувальницею. Крім того, Федерація фехтування України буде опротестовувати рішення щодо Ольги: представники федерації зауважили, що суддя не показував "чорну картку", а покарання з'явилась після "підкилимних ігор".