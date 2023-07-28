Мала право: Міжнародна федерація фехтування призупинила дискваліфікацію Харлан

Як зазначають ЗМІ, на турнірі діє протокол по боротьбі з Covid-19, а отже спортсменка не порушила регламент, відмовившись потиснути руку російській спортсменці. Так FIE відреагував на заклик МОК "з розумінням" ставитися до українських спортсменів.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан зможе виступити в командному заліку на чемпіонаті світу в Мілані. Про це повідомляє газета La Repubblica.

За інформацією видання, виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував дискваліфікацію спортсменки, яка напередодні відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смирновій.

Як зазначають ЗМІ, Харлан мала право так вчинити, оскільки на турнірі діє протокол по боротьбі з коронавірусом, а отже спортсменка не порушила регламент. У газеті зазначають, що таким чином виконком FIE відреагував на заклик Міжнародного олімпійського комітету "з розумінням" ставитися до українських спортсменів.

Тепер Харлан зможе виступити в командному турнірі шаблісток на Чемпіонаті світу.

Також інформацію про це підтвердив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Завдяки наполегливим зусиллям Федерації фехтування України, а також моєму зверненню як членкині Виконкому міжнародної федерації Ольгу Харлан допущено до командних змагань на Чемпіонаті світу. Це справедливе і правильне рішення. Розгляд питання про дискваліфікацію відкладено", — написав міністр в Instagram.

Крім того, міжнародний олімпійський комітет видав українській шаблістці Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпійські ігри — 2024. У МОК зазначили, що спортсменка потрапила в "унікальну ситуацію". Оскільки її кваліфікаційні бали не можуть бути компенсовані через дискваліфікацію, їй нададуть додаткову квоту на Олімпіаду в Парижі.

Що відомо про дискваліфікацію Ольги Харлан

27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася потискати руку росіянці Ганні Смирновій, яка виступала під "нейтральним" статусом, після поєдинку 1/32 фіналу світової першості, що завершився з рахунком 15:7 на користь українки.

Як відомо, рукостискання є обов'язковим для всіх учасників змагань. Це зазначено в правилах Міжнародної федерації фехтування. Регламент змагань передбачає, що відмова спортсменів вітати суперника до і після поєдинку карається відстороненням від турніру і дискваліфікацією на 60 днів.

У результаті Ольгу Харлан дискваліфікували, що унеможливило її участь не тільки в індивідуальних змаганнях, а й у складі української команди.

Після того, що сталося, вибухнув скандал. Президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев висловився щодо дискваліфікації Ольги Харлан. Він заявив, що Україна готує протест і планує оскаржити рішення Міжнародної федерації з фехтування.

Крім того, за українську спортсменку заступився глава МЗС України Дмитро Кулеба. Міністр зажадав від Міжнародної федерації фехтування дозволити українській спортсменці брати участь у подальших змаганнях.

Фокус також писав про те, як відреагувала українська громадськість на скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан.