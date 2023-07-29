Дивна метаморфоза: зірка "Челсі" зав'язав із футболом у 29 років, щоб ходити голим по горах (фото, відео)

Андреас Шюррле докладно документує альпіністські досягнення в Instagram — з доволі значною базою підписників, що назбиралися за час виступів на футбольному полі.

У нього була блискуча кар'єра — навіть підіймати над головою кубок Чемпіонату світу зі збірною Німеччини 2014 року, проте несподіване рішення повісити бутси на цвях у віці 29 років, у повному розквіті сил, виявилося досить несподіваним для вболівальників. Але зі своїми майже 5 млн підписників в Instagram він регулярно підтримує зв'язок.

Андреас Шюррле пояснив, що втомився від почуття самотності та нескінченної конкуренції з іншими — тобто від того, що іманентно притаманне світу професійного спорту.

Андреас Шюррле

Кар'єру півзахисник завершував у Дортмундській "Боруссії", а після геть пішов із футболу, не дотримуючись звичного кар'єрного шляху багатьох колег.

Замість тренерського терену або посади функціонера в якомусь клубі у свої 32 роки Шюррле воліє дертися на засніжені вершини. Він детально документує альпіністські досягнення в Instagram, з доволі значною базою підписників, які назбиралися за час виступів на зелених газонах.

Андреас Шюррле

Минулого тижня він посеред ночі вирушив у восьмигодинний підйом на найвищу точку в Німеччині.

"2 година ночі, тиша, повне виснаження, ще залишається п'ять годин до вершини, холод, мільйон запитань у моїй голові", — так колишня зірка "Челсі" підписав відео, зняте під час підйому на висоту Цугшпітце, — близько 3000 метрів.

Пізніше він опублікував відео занурення в крижаний водоспад.

У січні цього року він також розповів, що намагався виконати челендж "Айсмена", розроблений нідерландським екстремалом Вімом Хофом — культовою фігурою для його численних шанувальників.

Екстремал Вім Гоф

63-річний чоловік відомий тим, що піднявся на гору Кіліманджаро в одних шортах і простояв у ящику з льодом рекордні 112 хвилин.

Гуру холоду популяризує стихію як засіб від депресії, нібито під час повного занурення рівень адреналіну зросте в 6,4 раза, а допоміна — в 3,5.

За словами колишнього футболіста цей челендж виявився для нього найскладнішим випробуванням у житті. Він був одягнений тільки в черевики, рукавички та шорти.

Андреас Шюррле Андреас Шюррле Андреас Шюррле Фото: Instagram

"Досвід, який ніколи не забуду. Мінус 19 градусів, вітер 100 км/год нам в обличчя, сніг і лід. Що я з'ясував: моє тіло сильніше, ніж я думав. Якщо докладу до цього ще й розум, і душу, зможу досягти всього", — написав Шюррле.

Уся річ у тому, щоб вийти за межі можливого і віднайти свою силу, відповів ексзірка Бундестім фану, який засумнівався, чи справді такий радикальний підхід йде на користь здоров'ю.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України з футболу отримала нового тренера. Керувати колишніми підопічними Руслана Ротного буде іспанський фахівець Унаї Мельгоса.

Також повідомлялося, що Андрій Шевченко виступає за повну заборону на участь у будь-яких змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі.