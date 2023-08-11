Показав заборонений жест: Роналду можуть заарештувати в Саудівській Аравії (відео)

Після забитого голу з пенальті португальський форвард відсвяткував реалізований стандарт у своєму фірмовому стилі та перехрестився, що заборонено в Саудівській Аварії.

Скандальний момент трапився під час матчу півфіналу Клубного кубка арабських чемпіонів, на якому зустрілись клуб Кріштіану Роналду "Аль-Насра" та іракський клуб "Аль-Шорта". Про це повідомляє видання Telecom Asia.

Повідомляється, що португальського нападника можуть заарештувати, покаравши за те, що він перехрестився під час відмічання забитого м’яча.

У виданні наголосили, що у Саудівській Аравії заборонені жести, пов’язані з християнською вірою.

"Згідно з місцевими законами, християнська молитва чи публічна демонстрація предметів та символів, що належать до християнства, вважаються злочином, за який навіть можуть заарештувати", — йдеться у матеріалі.

У виданні також додали, що нещодавно так само покарали колишнього гравця "Аль-Насра" колумбійця Хуана Пабло Піно, якого заарештували в торговому центрі через татуювання із зображенням Ісуса, яке було видно з-під сорочки без рукавів.

"Влада навряд чи покарає Роналду. Він може отримати попередження від керівництва клубу", — додали журналісти.

Нагадаємо, що 21 квітня, Кріштіану Роналду закликали заарештувати й депортувати із Саудівської Аравії за непристойний жест на адресу вболівальників. Футболіст схопився за пах, коли з трибун вигукнули ім'я його суперника Ліонеля Мессі. Втім, представники футболіста вже заявили, що він зробив це не спеціально, а тому, що отримав травму.

Раніше, 8 червня Фокус писав про те, як португальська зірка футболу Кріштіану Роналду та його родина живе у Саудівській Аравії.