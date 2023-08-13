Вразили стійкістю: команда з України на ЧС із веслування фінішувала на затопленому човні (відео)

Спортсмени гребли до самого фінішу, їх не зупинило те, що човен пішов під воду. Українцям вдалося посісти шосте місце в запливі на 2 кілометри.

Українські спортсмени змогли дійти до фінішу на змаганнях із веслування на човнах "Дракон" у Таїланді, при цьому їхній човен затопило. Відеофрагмент показала в Facebook Українська федерація веслування на човнах "Дракон" (UDBF).

Судячи з кадрів, човен дійсно пішов під воду, але спортсмени не зупинилися. Будучи по груди у воді, українці продовжили гребти до самого фінішу. Змагання проводили на дистанції 2 кілометри.

"Україна завжди бореться до кінця", — підписали автори відео.

У федерації заявили, що українські спортсмени посіли шосте місце в запливі серед дев'яти команд. Сторінка чемпіонату в Таїланді також показала фотографії команди з України.

"Сила духу людини. Ми вас підтримаємо. Вболіваємо за Україну", — зазначили організатори турніру.

Українська збірна фінішувала з 6-м результатом із 9 команд

Спортивний комітет України заявив, що українці дуже незвично долали останні метри у відкритому класі на чемпіонаті світу з веслування на човнах "Дракон".

"Боротися до кінця… Вони не здалися, продовжили боротьбу і фінішували з 6-м результатом із 9 команд. Браво за характер", — прокоментували змагання у спорткомітеті.

Нагадаємо, що на Донбасі загинув багаторазовий чемпіон України з веслування Олександр Дикий. Він тренувався в українській столиці на веслувальній базі "Водник".

Фокус також писав, що Україна може перестати бойкотувати спортивні змагання, де беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі. Для цього їм треба виходити під нейтральним прапором.