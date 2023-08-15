"Пора відмовитися від лицемірства": в ОП пояснили, чому РФ не місце на Олімпіаді-2024

За словами Михайла Подоляка, російські спортсмени представляють просування масових убивств і насильства на міжнародній арені, тому не можна це підтримувати в жодному разі.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк детально розклав позицію України стосовно майбутніх Олімпійських ігор, які 2024 року відбудуться в Парижі. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 15 серпня.

За його словами, українська позиція в питанні Олімпіади наступного року залишається незмінною і в майбутньому нічого не зміниться точно. Російська Федерація не повинна брати участь у цьому спортивному заході.

"Від sport as usual до business as usual один крок. Це означає кривавий політичний маніфест — підтримку російської агресії, терору та геноциду на глобальній арені. Спорт не поза політикою, спорт — це і є політика", — йдеться в повідомленні.

Окремо Михайло Подоляк наголосив на тому, що російський спорт сьогодні — демонстративне просування масових убивств, насильства, тортур і знищення, і світові випав шанс раз і назавжди це змінити.

"Пора відмовитися від лицемірства — пора зупинити експансію російських спортивних промоутерів війни", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що РФ і Білорусь не запросили на Олімпійські ігри 2024 року. Запрошення на Олімпійські ігри було надіслано 203 країнам. Традиційно їх розсилають за рік до старту змагань.

Також 28 березня Міжнародний олімпійський комітет пропонував, щоб на спортивних змаганнях від РФ і Білорусі виступали тільки ті спортсмени, які не підтримують війну в Україні і не є військовослужбовцями.