Бій Усика і Дюбуа: як проходили раунди, яскраві кадри поєдинку (відео)

Спортсмени пробули на рингу 9 раундів, під час яких кожен намагався відправити опонента в нокдаун. Фокус детально розібрався, як це було.

26 серпня відбувся Суперпоєдинок між боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, в результаті якого українцю вдалося перемогти. Фокус поділився подробицями бою.

Зазначається, що обидва спортсмени розпочали протистояння один з одним з особливою обережністю. Водночас і Усик, і Дюбуа багато рухалися безпосередньо рингом і реагували на кожну спробу опонента атакувати.

Уже в другому раунді почалися перші активності і британський боксер завдав забороненого удару нижче пояса, але українець практично ніяк не відреагував на це.

Бій проходив відносно спокійно, поки не настав 5-й раунд, у результаті якого Олександр Усик опинився на підлозі. Даніель Дюбуа знову застосував заборонений прийом і вдарив свого колегу нижче пояса.

Український боксер наступні 5 хвилин приходив до тями, а після цього завдав своєму супротивникові цілу серію ударів, але той дивом вистояв.

До 8 раунду все було відносно спокійно, але ініціатива була вже в руках Олександра Усика, який час від часу завдавав серйозних ударів опонентові.

Пізніше бій перейшов у так звану гарячу фазу. Після серії ударів від українського боксера Дюбуа опинився на коліні, хоч і знайшов у собі сили боротися далі. Тут його також врятував гонг.

Фінальним став раунд під номером 9. Олександр Усик практично відразу завдав Даніелю Дюбуа кілька сильних ударів, унаслідок чого той вдруге опинився на підлозі рингу. Після нокдауну він ще спробував підвестися, але рефері дав сигнал про те, що в цьому абсолютно немає ніякого сенсу.

У результаті український спортсмен успішно захистив чемпіонські титули IBF, WBA, WBO, IBO і пояс журналу The Ring. Тепер у його списку 21 перемога, серед яких 14 нокаутом.

Нагадаємо, 26 серпня промоутер українського чемпіона Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик "зобов'язаний" зустрітися на рингу з Тайсоном Ф'юрі після бою з Даніелем Дюбуа. На його думку, це протистояння хочуть побачити навіть ті глядачі, які далекі від світу боксу.