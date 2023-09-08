Є лише один фаворит: як букмекери оцінили шанси збірної України в матчі з Англією

Поєдинок між національними збірними відбудеться в тому ж місті, де український важковаговик Олександр Усик нокаутував британця Дюбуа.

У вересні 2023 року для національної збірної України з футболу розпочинається найважливіший осінній цикл кваліфікації до Євро-2024. У суботу, 9 числа, у Вроцлаві українці зіграють проти збірної Англії, а вже за три дні протистоятимуть італійцям у Мілані.

Травми, відсутність лідерів, погана форма гравців: що відбувається в стані команд напередодні зустрічі

Цього разу українська команда підходить до матчів, які цілком імовірно, вирішать долю путівки на європейську першість, із серйозними кадровими проблемами:

травми;

брак ігрового часу в багатьох лідерів;

деякі футболісти, які грають за кордоном, змінили клуби й адаптовуються до нових умов.

Тож загальні кондиції, у яких наша національна команда підходить до майбутнього матчу, аж ніяк не можна назвати ідеальними.

Утім, вистачає проблем і в наших суперників. Головний тренер збірної Англії перед матчем із українцями не дорахувався одразу декількох важливих футболістів, які вибули зі складу через проблеми зі здоров'я. Водночас суперник збірної України залишається командою, в якій зібрані одні з найкращих виконавців світу.

Україна-Англія: кого букмекери вважають фаворитом

Одна з найстаріших букмекерських контор у світі, британська William Hill вважає українську збірну абсолютним аутсайдером матчу. На перемогу команди Сергія Реброва діє коефіцієнт 8,1.

Україна-Англія: коефіцієнт букмекерів Фото: Скриншот

На нічию пропонують поставити за 10,3. А ось потенційну перемогу своєї команди британці оцінюють скромніше — всього 2,5.

Зазначимо, що збірна України у своїй відбірковій групі на ЧЄ-2024 після трьох зіграних поєдинків посідає другу сходинку. Очолює турнірну таблицю збірна Англії.

Відбір на ЧЄ-2024: Україна посідає другу сходинку Фото: Скриншот

Україна-Англія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Матч збірної України можна буде дивитися в прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів) або в мережі.

Нагадаємо, що у вересні Україна програла Англії на полі лондонського стадіону "Вемблі", але після цього наші футболісти здобули дві поспіль перемоги. Водночас футболісти збірної Англії вважають, що перемогти Україну у вересневому матчі дуже складно.