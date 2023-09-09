Євро-2024: Україна — Англія: де дивитися матч із 40-тисячною проукраїнською атмосферою

За словами тренера англійців Гарета Саутгейта, в України є сильні футболісти, які грають в Англійській прем'єр-лізі. Збірна Англії посідає четверту сходинку в рейтингу ФІФА, а Україна — 24-ту.

Матч кваліфікації на Євро-2024 між збірними України та Англії розпочнеться о 19:00 за київським часом на стадіоні "Тарчинський-Арена" у Вроцлаві. Обслуговуватиме зустріч болгарська бригада арбітрів на чолі з Георгі Кабаковим.

Пряму трансляцію можна буде подивитися на регіональних телеканалах "Суспільне" та Megogo.

Бос збірної Англії Гарет Саутґейт очікує, що його команді доведеться грати в проукраїнській атмосфері на стадіоні з 40 тисячами вболівальників.

Стадіон у Вроцлаві, на якому пройде матч Україна – Англія

"Ми знаємо, що там тисячі українців. Очікуємо гарячу публіку, але ми тут, щоб перемогти, тому для нас важливо стримати емоції і зосередитися на роботі", — сказав Саутгейт.

Тренер англійців згадав про те, що в України є футболісти, які грають в Англійській прем'єр-лізі.

Зі свого боку, тренер збірної України Сергій Ребров відзначив силу суперника, у якого кілька складів, і травма когось із виконавців не стане проблемою.

"Я маю готуватися до кожної гри. Зараз поєдинок з Англією, потім — з Італією. Але я зосереджений на цій грі. Ми не рахуємо очки, які маємо заробити у двох матчах. Ми повинні зосередитися на грі, докласти максимум, щоб заробити три очки, а далі подивимося, що буде", — сказав він.

Україна — Англія: рейтинг команд

Збірна Англії посідає четверту сходинку в рейтингу ФІФА, а Україна — 24-ту.

Україна — Англія: рейтинг команд

Англія лідирує в групі C з 12 очками, Україна ж поки що перебуває на другому місці, випереджаючи Італію, у якої гра в запасі.

Перемога в матчі проти України практично забезпечить Англії вихід на Євро-2024, яке наступного літа проходитиме в Німеччині.

Нагадаємо, що букмекери бачать тільки одного фаворита в матчі України проти Англії.

Також повідомлялося, що футболіст лондонського "Челсі" Бен Чілуелл сказав, що нинішня Україна вже не та команда, яка програла Англії в березні, він очікує на високу мотивацію від суперника по суботньому матчу-кваліфікації до Євро-2024.