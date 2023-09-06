Євро-2024: Україна — Англія: де дивитися матч, який може пропустити лідер англійців

Для обох команд матч кваліфікації на Євро-2024 у групі С видається найважливішим стосовно турнірних завдань. Але завдання у команд після чотирьох турів уже різні: Україна конкурує з Італією за друге місце.

Related video

Британські журналісти вважають, що на "Трьох левів" чекає непростий вояж до Вроцлава, де о 19:00 за київським часом англійська команда вийде на поле проти збірної України. Про це пише The Evening Standard.

Для обох команд матч кваліфікації на Євро-2024 у групі С видається надважливим для виконання турнірних завдань, щоправда, завдання у команд після чотирьох турів уже різні.

Підопічні Гарета Саутґейта здобули чотири перемоги в попередніх матчах, послідовно обігравши збірні Італії, України, Мальти та Північної Македонії й сумарно забивши суперникам 15 м'ячів. Пропустили лише один.

Для Англії перемога над Україною може стати п'ятою у відборі й практично гарантією квитків на футбольний форум у Німеччині наступного року.

Тренування збірної України

На Україну ж чекає очна і заочна боротьба зі Скуадрою Адзуррою за другу сходинку.

У двох зі своїх попередніх зустрічах англійці обіграли українців: 2-0 і 4-0.

Україна — Англія: новини команд

Микола Шапаренко та Сергій Сидорчук у матчі за збірну

Андрій Ярмоленко може повернутися в стрій після травми коліна, повернувся і Михайло Мудрик. Зі свого боку, Микола Шапаренко не допоможе команді в матчах і проти Англії, і проти Італії. Відновлення може зайняти понад три тижні.

Тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров вирішив не викликати на матч у Вроцлаві досвідченого півзахисника (цього сезону італійської "Генуї") Руслана Маліновського.

Саутгейт залишив поза заявкою Рахіма Стерлінга, але на поле може вийти ветеран Джордан Гендерсон, який захищає кольори саудівського "Аль-Еттіфака".

Трент Александр-Арнольд і Джек Гріліш вибули з через травми, тренування у вівторок пропустив і одна з головних зірок команди Букайо Сака.

Україна — Англія: де дивитися матч відбору на Євро-2024

Матч збірної України можна буде дивитися в прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів). Або в мережі.

Нагадаємо, що 19 червня Україна обіграла Мальту з рахунком 1:0. Підопічні Сергія Реброва були сильнішими за 172-гу команду світу.

Також повідомлялося, що завдяки вдалим замінам Реброва Синьо-жовті домоглися вольової перемоги в матчі проти Північної Македонії 16 червня.