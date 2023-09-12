"Ти будеш поруч завжди": росіяни на фронті вбили брата воротаря донецького "Шахтаря"

Старший брат воротаря донецького "Шахтаря" відмовився від мирного життя і захищав Україну від агресії Росії в лавах ЗСУ в Луганській області. Він загинув 7 вересня 2023 року, підірвавшись на міні.

На війні проти Росії продовжують гинути найкращі українці, які наважилися на мужній крок і наважилися зі зброєю в руках захищати Незалежність своєї країни від агресора. Так, 12 вересня стало відомо, що на Луганщині загинув військовий і рідний брат воротаря донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитра Різника Сергій. Про трагічну звістку повідомив сам футболіст на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

За словами футболіста, Сергій завжди був поруч у радісних і поганих моментах у житті. Дмитро зазначив, що брат передчасно пішов із життя, але зробив це в ролі Героя України.

"Рідненький, для тебе війна скінчилася. Мені боляче і страшно усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава!", — написав Дмитро Різник.

За інформацією "Суспільного", молодший сержант Сергій Різник, 1989 року народження, загинув у районі населеного пункту Новоєгорівка в Луганській області 7 вересня. Військовий помер від травми, підірвавшись на міні.

Зазначимо, що це вже друга сумна звістка у футбольному світі України за останні дні вересня. Так, 6 вересня стало відомо про загибель на фронті Юрія Дятлюка — брата захисника київського "Динамо" і збірної України Олександра Тимчика. Боєць загинув ще 3 серпня, але про його загибель стало відомо тільки через місяць.

Юрій Дятлюк, брат футболіста Олександра Тимчика загинув на фронті 3 серпня Фото: Інстаграм/tymchyk_18

Брату футболіста "Динамо" Олександра Тимчика було всього 34 роки. Він загинув під час ворожого артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання поблизу Мар'їнки Донецької області. У загиблого Героя залишилися дружина та двоє дітей: 11-річний син і 4-річна донька.

Нагадаємо, 3 червня росіяни вбили на фронті футболіста Миколу Жидкова. Українець призупинив кар'єру в Польщі та повернувся на Батьківщину, щоб приєднатися до ЗСУ.

Крім того, 7 вересня на відпочинку в Ісландії загинула 26-річна титулована футболістка Віолетта Міцул. Нещасний випадок стався на скелях — дівчина зірвалася й отримала травми, несумісні з життям.