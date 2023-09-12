Битви не вийшло: Україна програла Італії у відборі на Євро 2024 (відео)

Збірна України програла вже сьому особисту зустріч з італійцями, зіпсувавши при цьому свої шанси вибороти путівку на Чемпіонат Європи, який відбудеться 2024 року.

Футбольна національна збірна України в рамках відбору на Євро-2024 програла 1-2 на виїзді своєму головному супернику в боротьбі за одну з путівок на турнір — збірній Італії. Гра у підопічних Сергія Реброва не склалася з перших же хвилин.

Так, перший гол у ворота Георгія Бущана було забито вже на 12 хвилині першого тайму. Це Давид Фратеззі скористався невдалим прийомом м'яча Георгієм Судаковим. Підхопивши м'яч італієць практично не зустрів опору з боку українських захисників, тому спокійно відкрив рахунок у матчі.

Не встигли гравці української збірної оговтатися, як пропустили другий гол. Спочатку Дзаніоло без перешкод змістився з флангу і пробив по воротах, але влучив у Фраттезі. Останній встиг не лише зорієнтуватися та підібрати м'яча, а й завдати другого точного удару по воротах Бущана.

Хоча спочатку в українських фанатів була надія, що гол не зарахують через офсайд. Однак на повторах видно, що гол усе ж таки було забито за правилами, оскільки у штрафному майданчику затримався українець Юхим Конопля, який опинився на одній лінії з автором забитого м'яча.

Після того цього гра дещо заспокоїлася, а італійці відійшли на свою половину поля, дозволивши українцям встановити хоч якийсь контроль над м'ячем. Однак гостроти біля воріт суперника виникало мало. Аж до 40 хвилини, коли Андрію Ярмоленку вдалося засмутити Джанлуїджі Доннаруму.

На самому початку другого тайму українці створили одразу два моменти — спочатку італійці заблокували удар Циганкова, а потім із гострого кута невдало бив Довбик. А на 59 хвилині в гру знову довелося вступати Бущану, який виручив команду після свого ж невдалого пасу.

Італійська збірна продовжувала тиснути на захист української команди — був удар із кутового над поперечиною та дальній постріл Дзаніоло, влучання в поперечину.

Останній гарний момент у матчі залишився все ж за українською збірною – удар головою Коноплі повз ворота після навісу Михайла Мудрика.

Зазначимо, що в попередньому матчі у відборі на Чемпіонат Європи 2024 "Скуадра Адзурра" не змогла обіграти Північну Македонію, зігравши, як і Україна з Англією, внічию 1-1. Тому поєдинок у Мілані був важливим, але далеко не вирішальним для двох збірних у плані боротьби за другу путівку на європейський турнір. Все тому, що командам ще належить зіграти матч-відповідь, який відбудеться 20 листопада.

Нагадаємо, що в матчі проти Англії Україна зіграла внічию 1:1. Андрій Шевченко, коментуючи єдиний забитий м'яч англійців, відзначив вражаючий забіг Кайла Вокера і помилку захисника Віталія Миколенка.

До слова, 19 червня Україна у відборі на Євро-2024 виявилася сильнішою за Мальту. Підопічні Сергія Реброва обіграли суперника з мінімальним рахунком 1-0. А 16 червня українська команда здобула вольову перемогу в матчі проти Північної Македонії.