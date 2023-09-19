"Шахтар" — "Порту": дракони два тижні освоювали нову "ризиковану" схему, щоб задавити гірників

Сержіу Консейсау вдався до тактичних вишукувань перед Лігою Чемпіонів. На матч із "Шахтарем" "Порту" він планував випробувати нову "ризиковану" схему, щоб одразу сім атакуючих гравців пресингували захист "гірників".

Тренер "Порту" Сержіу Консейсау обмовився, що за два тижні перед матчем із "Шахтарем" у Лізі Чемпіонів награвав нову ультраатакувальну тактичну схему. Це схема з трьома центральними захисниками, а сім гравців, по суті, перебувають у лінії атаки. Про це повідомляє сайт португальського клубу.

Сержіу Консейсау підтримав Україну

Тренер "Порту" Сержіу Консейсау на пресконференції підтримав Україну.

"Так, вони зазнають труднощів в Україні, але труднощі мотивують нас і змушують наполегливіше працювати. Ми підтримуємо Україну. Можливо, це і не та команда, яка була раніше, але вони дуже мотивовані", — сказав колишній вінгер португальської збірної, який пограв за італійський "Лаціо" та інші відомі клуби.

"Шахтар" — "Порту": матч Ліги Чемпіонів

"Шахтар" — "Порту": тактичні вишукування португальської тренерської школи

Щодо вибору тактики на гру, Консейсао сказав, що є "певний патерн", за яким він розставляє гравців. Але кожна гра — це річ у собі, і все залежить від індивідуальних якостей конкретного футболіста.

"У нас є своє бачення. Є план на завтрашню гру. Подивимося, як ми його реалізуємо", — сказав він.

Водночас у нещодавньому матчі португальської "Прімейри" "дракони" на виїзді ледве переграли одного із записних андердогів чемпіонату — "Ештрелу" з Амадори. Випробували нову тактичну побудову з трьома центральними захисниками — і команда, яка йде в лідерах, домоглася перемоги з мінімальною перевагою 1-0 над "дуже організованою Ештрелою", яка після п'яти турів все ж перебуває на 16-му місці у таблиці.

За його словами, нова тактика "поза сумнівом буде використовуватися і в майбутньому".

Нова тактична схема "Порту"

"Є що покращувати, звісно, команда має еволюціонувати. Ми постараємося", — сказав Консейсау, згадавши про те, що в матчі захисник Маркану і нападник Еванілсон отримали травми.

"Нам протистояла якісна команда зі швидкими гравцями в лінії атаки, агресивними гравцями, які використовують увесь простір, добре грали по всій ширині поля. У тактичному плані нам слід було б діяти краще <…> Було багато індивідуальних дуелей на флангах і таке буває у футболі. Дуже організована "Ештрела", якщо вони продовжать так грати, всім буде непросто тут", — пояснив тренер.

Він зазначив, що в захисті команда має додавати, а в центр півзахисту він поставив хавбека Андре Франку, "щоб домогтися переваги в середині".

"У рамках такої стратегії ми діяли дуже сміливо (з ризиком), тому що почали матч із трьома захисниками та сімома гравцями попереду", — сказав він.

При такій побудові, за словами тренера, кожен футболіст має грати дуже суворо як із м'ячем, так і без м'яча.

"З такою тактикою ми завжди могли створити небезпеку. Я радий, ми два тижні її випробували, впевнений, що вона стане в пригоді нам у майбутньому", — сказав Консейсау.

Можливо, нову схему з акцентом на атаку футболісти португальського клубу освоювали якраз під Лігу Чемпіонів. У схожому ключі діє і "Шахтар": флангові захисники грають по всій брівці, а в центрі оборони залишається три гравці (до захисників у "гірників" можна віднести і Тараса Степаненка).

Але португальські "дракони" індивідуально сильніші і, судячи у усього, заздалегідь планувалося, щоб за допомогою високого пресингу не дати "гірникам" розгорнути свої атаки.

Нагадаємо, що матч "Шахтар" — "Потру" в Гамбурзі можуть відвідати брати Клички. За даними місцевого ФК, на матч продано практично всі квитки — 45 тисяч. Найімовірніше, інтерес до Ліги Чемпіонів виявили й українські біженці, яких тут офіційно налічується 30 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що під час боїв із російськими окупантами загинув брат голкіпера донецького "Шахтаря" Дмитра Різника Сергій.