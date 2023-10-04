Ліга чемпіонів: "Шахтар" забив тричі в другому таймі і домігся вольової перемоги над "Антверпеном"

На перерву "гірники" пішли, поступаючись 0:2. Однак другий тайм став дзеркальною протилежністю першого: українці забили три голи, а на останніх хвилинах досвідчений захисник бельгійців Тобі Алдервейрелд не реалізував пенальті.

У середу, 4 жовтня, у другому турі групового турніру Ліги чемпіонів на полі "Босейлстадіону" бельгійського "Антверпена" "Шахтар" домігся вольової перемоги над суперником. Причому після першого тайму українська команда програвала з рахунком 0:2.

Господарі відкрили рахунок уже на третій хвилині матчу: Арбнор Муйя впевнено переграв Дмитра Ринзика. Через пів години рахунок подвоїв Вільям Балквіша, пробивши повз голкіпера, який вийшов назустріч.

Водночас другий тайм став дзеркальним відображенням першого. "Шахтар" почав активніше — і небезпечні епізоди біля воріт Жана Бутеза пішли один за одним.

Спочатку півзахисник Георгій Судаков здалеку, метрів із 18-и, пробив у штангу.

Потім, не минуло й десяти хвилин, як Данило Сікан скоротив відставання. Після удару Єгора Назарини воротар м'яч вибив, але нападник "гірників" опинився в потрібному місці та забив головою.

Зрівняв рахунок ветеран "гірників" Ярослав Ракицький. Після удару зі штрафного низом м'яч рикошетом від ноги суперника опинився в сітці.

Вийшли вперед українці після грубих помилок оборони бельгійців: дубль на рахунку Сікана.

Наприкінці зустрічі вдалося вистояти й утримати переможний рахунок — багато в чому зусиллями голкіпера Різника. На останніх хвилинах бельгійці ще й не забили пенальті, який призначили за гру рукою Тараса Степаненка. Досвідчений захисник бельгійців Тобі Алдервейрелд пробив повз.

Нагадаємо, що протистояння "Антверпена" і "Шахтаря" називають битвою за третє місце в групі, що дає право продовжити виступи в Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що у стартовому поєдинку Ліги чемпіонів "Шахтар" без будь-яких контраргументів поступився португальському "Порту": 1:3.