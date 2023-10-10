"Не знайшли технічного рішення": УЄФА згорнула план повернення Росії в міжнародний футбол, — ЗМІ

За даними журналістів, чиновники з УЄФА не змогли знайти спосіб, "який би дозволив грати російським командам". Представник УЄФА Карл-Ерік Нільсен, який голосував за допуск збірних Росії, поплатився посадою голови футбольної асоціації Швеції.

У спортивній організації, яка управляє футболом у Європі, вирішили згорнути плани щодо скасування повної заборони на допуск російських футбольних команд до міжнародних змагань. Усе через протести. Про це повідомляє Sky News.

За даними журналістів, три з п'яти віцепрезидентів УЄФА, які брали участь у приватній зустрічі, вирішили поки не допускати російські юнацькі команди до міжнародних турнірів.

Старший віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільсен після того, як проголосував за повернення Росії в міжнародні турніри, втратив посаду голови футбольної асоціації Швеції. Місцеві футбольні чиновники виступили проти повернення російських команд.

Представники УЄФА у вівторок провели зустріч у швейцарському Ньйоні й повідомили журналістам, що план із повернення росіян у міжнародні футбольні змагання знято з порядку денного: "не знайшли технічного рішення, яке б дало змогу грати російським командам".

Раніше в УЄФА планували повернути російські команди, не старші за 17 років, оскільки "дітей не слід карати за дії, відповідальність за які лежить на дорослих".

Росію не допустили до футболу: реакція України

Перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко подякував європейським партнерам, які підтримали протест України проти допуску російських команд.

"Важливо, щоб країна-терорист несла повну відповідальність за свої злочини, зокрема й у футбольному світі", — заявив він.

Нагадаємо, що ФІФА засудила війну РФ проти України, але при цьому допустила до міжнародних змагань юнацькі збірні країни-агресора.

Також повідомлялося, що зірка "Арсеналу" Олександр Зінченко підтримав Ізраїль, однак видалив пост після коментарів незадоволених.