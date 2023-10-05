Порадували Путіна: FIFA оскандалилася через нове рішення на користь російського футболу

Федерація футболу ФІФА засудила війну Росії проти України, але допустила до міжнародних змагань юнацькі збірні країни-агресора.

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Рада FIFA під час свого засідання в середу, 4 жовтня, погодилася допустити до міжнародних змагань чоловічу та жіночу збірні Росії U-17. Російські футболісти зможуть зіграти на чемпіонаті світу, якщо пройдуть кваліфікацію. Повідомлення про це з'явилося на сайті міжнародного керівного органу.

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При цьому російські збірні виступатимуть під нейтральним прапором і без гімну. Команди з РФ на турнірах під егідою FIFA носитимуть назву "Російський футбольний союз".

Зазначимо, що на чоловічий чемпіонат світу U-17 Росія не зможе вже відібратися, оскільки турнір стартує вже в листопаді 2023 року. Але у юних російських футболісток є шанс пробитися на аналогічний жіночий турнір, який відбудеться 2024 року.

Рада FIFA при цьому знову засудила незаконну війну Росії в Україні та підтвердила, що національна збірна РФ і російські клуби не братимуть участі в міжнародних турнірах до завершення війни.

До слова, 26 вересня УЄФА теж повернула в міжнародний футбол команди U-17 з РФ. Вони повинні грати без російської форми і гімну, а всі їхні матчі будуть зіграні на нейтральній території.

Зазначимо, що це рішення не сподобалося багатьом європейським країнам. Так, своє небажання брати участь у турнірах із росіянами вже озвучили дванадцять членів УЄФА з 55, серед яких і Україна.

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Також зазначимо, що на майбутніх 2024 року Олімпійських іграх теж будуть присутні спортсмени з РФ. Але їм, як і футболістам, заборонили виступати під прапором своєї країни.

Нагадаємо, що Українська федерація футболу (УАФ) нещодавно була оштрафована на 20 тисяч євро. Приводом стало те, що інспектори УЄФА нібито помітили "прояви расизму" з боку українських уболівальників під час футбольних матчів.