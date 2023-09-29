Росіянам дозволили виступати на Паралімпійських іграх-2024

Російські атлети зможуть виступити на Паралімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

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Генасамблея Міжнародного паралімпійського комітету дозволив російським спортсменам брати участь у Паралімпіаді-2024. у Парижі. Про це йдеться на офіційній сторінці в X (колишній Twitter) Paralympic Games.

Делегати проголосували за часткове відсторонення Паралімпійського комітету Росії. "Проти" проголосували 56 члени МПК. Ще 90 висловилися "за", 6 – "утрималися".

Це означає, що російські атлети зможуть виступити на Паралімпійських іграх під нейтральним прапором.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт сказав, що Генасамблея МПК ще триває й також має ухвалити рішення щодо білорусів. Проте він не уточнив, якими будуть дії України через допуск росіян.

Участь росіян та білорусів у Паралімпійських іграх: деталі

В листопаді 2022 року членство Національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі призупинили. Причиною стала повномасштабна війна проти України.

У травні 2023-го МПК задовольнив апеляцію російського та білоруського комітетів і скасував їхнє відсторонення, але залишив спортсменів поза міжнародними змаганнями.

Росіяни та білоруси не брали участі в Паралімпійських іграх 2022 року в Пекіні. МПК спершу розглядав можливість допустити їх на умовах нейтралітету, але все ж погодив повне відсторонення через тиск із боку членів організації.

Нагадаємо, 31 січня 2023 року з'явилася інформація про те, що перша країна Європи відмовилася виступати разом із росіянами та білорусами на Олімпійських іграх 2024. У Латвії закликали міжнародні спортивні федерації підтримати відсторонення спортсменів із РФ і Білорусі від участі в Олімпійських іграх.

У березні Міжнародний олімпійський комітет пропонував, щоб на спортивних змаганнях від РФ і Білорусі виступали тільки ті спортсмени, які не підтримують війну в Україні та не є військовослужбовцями. Томас Бах, який очолює Міжнародний олімпійський комітет, сказав, що спортсмени з паспортами Росії та Білорусі все одно змагаються в міжнародних турнірах.

Також Фокус писав, що в січні у МОК відкинули критику про допуск росіян до Олімпіади. За словами глави ОП Михайла Подоляка, участь російських спортсменів у майбутній Олімпіаді є "рекламою геноциду" й заохоченням подальших злочинів із боку РФ.