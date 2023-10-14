Євро-2024: Україна — Північна Македонія: трудова перемога в надважливому матчі (фото)
Рахунок збірна України відкрила на 30-й хвилині матчу. Півзахисник Георгій Судаков завдав удару з-за меж штрафного майданчика, і м'яч рикошетом від коліна захисника влетів у сітку Столе Димитриєвскі. А на останніх хвилинах зустрічі Олександр Караваєв, який вийшов на заміну, дальнім ударом забив у практично порожні ворота.
У Празі на стадіоні "Генералі Арена" збірна України в матчі відбору на чемпіонат Європи-2024 переграла Північну Македонію з рахунком 2:0.
Синьо-жовті вийшли на матч одразу без двох досвідчених гравців групи атаки: Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков перед зустріччю з одним із ключових суперників опинилися в лазареті. (У Північної Македонії внаслідок нічиєї в Скоп'є проти Італії було не менше можливостей для продовження боротьби в групі С, ніж в України).
Півзахисника Циганкова головний тренер Сергій Ребров замінив Зубковим, а на лівому фланзі атаки опинився Мудрик. Місце у воротах зайняв Анатолій Трубін, який, в останніх матчах за лісабонську "Бенфіку", судячи з усього, зарекомендував себе як номер 1 португальців.
Україна — Північна Македонія: склади команд
Перший небезпечний епізод у матчі у Синьо-жовтих виник на початку другої десятихвилинки — за участю нападника Артема Довбика, який останнім часом отримує постійну ігрову практику в іспанській Примері.
Передача правого фулбека Юхима Коноплі знайшла форварда "Жирони", який з меж штрафного майданчика суперника пробив у голкіпера Столе Димитриєвскі.
Через п'ять хвилин Михайло Мудрик міг забити свій дебютний м'яч у міжнародних зустрічах: пройшов флангом, надміру зблизився з Димитриєвскі — і пробив у нього ж. У першому таймі від вінгера "Челсі" виходила чи не основна загроза воротам македонян.
Рахунок українська команда відкрила на 30-й хвилині: півзахисник Георгій Судаков завдав удару з-за меж штрафного, і м'яч рикошетом від коліна захисника залетів у сітку.
На 35-й хвилині номінальні гості влаштували облогу воріт Трубіна, і тільки реакція кіпера, і своєчасні виноси захисників дозволили зберегти перевагу в рахунку. За хвилини тайму, що залишилися, біля воріт України час від часу також виникала гострота.
Часом здавалося, що атакувальні гравці Еніс Барді та Еліф Елмаз — македонська спадщина Османської імперії — мали намір буквально занести м'яч у ворота. Робили все, що хотіли у штрафному майданчику — не вистачало тільки завершального удару.
У другому таймі гості продовжували спроби позиційних атак, українці ж відповідали небезпечними контратаками. І, що несподівано, стандартами. На одному з кутових Микола Матвієнко бив головою після подачі Зінченка, але м'яч влучив у поперечину.
Варто відзначити й дальні удари — Мудрика, і, особливо, Судакова, після пострілу якого у верхній кут кіпер збірної Македонії перевів м'яч у поперечину.
Загалом завдяки численним замінам і виходу свіжих гравців перевагу в рахунку вдалося втримати. Олександр Караваєв, який вийшов на заміну, додав своєрідну віньєтку історії протистояння з Північною Македонією, перекинувши голкіпера, що зайве далеко вийшов з воріт.
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