Співробітники клубу "Кривбас" не повернулися в Україну після матчу Ліги чемпіонів, — ЗМІ (відео)

Утікачами, за попередніми даними, є SMM-фахівець Роман Лопатін і фотограф Роман Медведєв. Інформацію про те, що співробітники "Кривбасу" не повернулися в Україну, передали в поліцію і Держприкордонслужбу.

Співробітники жіночої команди ФК "Кривбас" втекли після матчу жіночої Ліги чемпіонів. Інцидент стався місяць тому, але відомо про нього стало тільки зараз. Два працівники футбольного клубу вирішили не повертатися в Україну. Про це розповів ефірі КДК журналіст Сергій Болотніков.

За його словами, втікачі — це працівники футбольного клубу "Кривбас": SMM-фахівець Роман Лопатін і фотограф Роман Медведєв.

Бесіда з журналістом Сергієм Болотниковим

Вони у складі делегації жіночої футбольної команди поїхали до Європи, де "Кривбас" готувався до матчів жіночої Ліги чемпіонів.

Лопатін і Медведєв самовільно залишили розташування команди і вирішили не повертатися в Україну. Клуб цій втечі не сприяв. Ба більше, тепер клубу доведеться обходитися без фотографа і SMM-ника, коли команда виїде за кордон. За словами журналіста, їм тепер доводиться "викручуватися", щоб закрити ці позиції своїми силами.

Про факт втечі у ФК "Кривбас" повідомили поліцію, Міністерство молоді та спорту України і Державну прикордонну службу України.

Нагадаємо, що жіноча команда ФК "Кривбас" невдало виступила у кваліфікації Ліги чемпіонів. 6 вересня у Швеції криворізький колектив поступився Парижу (0:4), а 9 вересня Лінчепінгу (Швеція) (0:3).

Також Сергій Болотніков нагадав про втечу футболіста ФК "Шахтар" Олександра Роспутька. Той не повернувся з командою в Україну після матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена".

Пізніше з'явилася інформація, що Роспутько може перебувати в Росії. Сам він родом з окупованої Горлівки, там і зараз проживають його батьки. У нього і його батьків, як повідомили інсайдери, проросійські погляди. У Роспутька неодноразово траплялися конфлікти на цьому ґрунті з іншими членами команди.

Роспутько разом із командою пройшов реєстрацію і здав багаж на рейс до Варшави, а після цього зник в аеропорту і вимкнув телефон.

У команді вирішили, що футболістові стало зле, але коли не знайшли його в аеропорту, зрозуміли, що він утік.